Özcan Deniz'in evinde silahlı tehdit! Abi Ercan Deniz evi bastı, kavgayı jandarma ayırdı...
Ünlü sanatçı Özcan Deniz ile kardeşi Ercan Deniz arasındaki yıllardır süren kriz, davalar ve karşılıklı suçlamaların ardından silahlı tehdide dönüştü.
İddiaya göre Ercan Deniz, Özcan Deniz'in Zekeriyaköy'deki evine silahla giderek 'Benden çaldıklarınızı vermezseniz hem kendimi hem sizi öldürürüm' dedi. İkili arasında tartışma çıkarken yapılan ihbarın üzerine olaya jandarma müdahale etti.
Ünlü sanatçı Özcan Deniz ile kardeşi Ercan Deniz arasında uzun süredir devam eden gerginlik, sonunda ölüm tehdidi ve jandarma müdahalesiyle sonuçlandı. İş ortaklığından servet tartışmalarına, aile içi restleşmelerden medyaya yansıyan sert açıklamalara kadar birçok boyutu bulunan kriz, Zekeriyaköy'deki ev baskınıyla kamuoyunda bir kez daha gündeme geldi.
22 YIL SÜREN ORTAKLIK DAVALIK OLDU
Kardeşler arasındaki gerilim, 22 yıl boyunca devam eden iş ortaklığının sona ermesiyle başladı. Özcan Deniz, Sarıyer'deki gayrimenkullerin usulsüz devredildiği gerekçesiyle İstanbul Asliye Hukuk Mahkemesi'nde tapu iptali davası açtı. Ercan Deniz ise karşı iddialarda bulunarak kardeşini 150 milyon liralık serveti zimmetine geçirmekle suçladı. Bu suçlamalar kamuoyunda geniş yankı buldu.
MAL VARLIĞINA HACİZ KONULDU
Taraflar arasındaki gerilim, mali sorunlarla daha da büyüdü. Ercan Deniz'in yıllar önce çektiği kredilere Özcan Deniz'in kefil olduğu, ancak borçların ödenmemesi üzerine sanatçının tüm mal varlığı ve banka hesaplarına haciz konulduğu ortaya çıktı.