Özcan Deniz'in evinde silahlı tehdit! Abi Ercan Deniz evi bastı, kavgayı jandarma ayırdı...

Ünlü sanatçı Özcan Deniz ile kardeşi Ercan Deniz arasında uzun süredir devam eden gerginlik, sonunda ölüm tehdidi ve jandarma müdahalesiyle sonuçlandı. İş ortaklığından servet tartışmalarına, aile içi restleşmelerden medyaya yansıyan sert açıklamalara kadar birçok boyutu bulunan kriz, Zekeriyaköy'deki ev baskınıyla kamuoyunda bir kez daha gündeme geldi.