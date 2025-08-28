İş insanı İnan Kıraç, yoğun bakıma kaldırıldı

İş insanı İnan Kıraç, hastalığının ilerlemesi nedeniyle Amerikan Hastanesi'nde yoğun bakımda tedavi altına alındı.

Koç Ailesi’nin damadı ve Kıraça Holding’in kurucusu İnan Kıraç, rahatsızlığının ilerlemesi üzerine ailenin sahibi olduğu Amerikan Hastanesi’nde yoğun bakıma alındı.

Oda TV'nin haberine göre, bir süredir aralarındaki küslüğün sona erdiği öğrenilen kızı İpek Kıraç da babasının yanında bulunuyor.

Baba-kız arasındaki barış dikkat çekmişti

İş insanı Suna Kıraç’ın kızı İpek Kıraç, uzun süredir ailevi ve hukuki sorunlar yaşadığı babası, Koç Ailesi’nin damadı ve Kıraça Holding’in kurucusu İnan Kıraç ile barıştıklarını 11 Ağustos’ta sosyal medya hesabından duyurmuştu...

İpek Kıraç, paylaşımına şu notu düşmüştü:

"Suna'nın Kızları ofisinde köpeğimiz Kahve'yi seviyordum. Telefon çaldı: ‘İpek Hanım, babanız sizi görmek istiyor'… Yıllardır o cümlenin hayali ile yaşıyordum. Babam'ın hayali ile…

Tıbbi ve yasal izinler alındıktan sonra hastaneye nasıl gittiğimi hatırlamıyorum. Kapısını çaldım, yanında doktorları vardı. Göz göze geldik. Yanına koştum. Kucaklaştığımız o ilk an ikimiz de göz yaşlarımıza hakim olamadık… ‘Seni çok seviyorum, seni çok özledim!' diyebildim hıçkıra hıçkıra…

Sitemliydi. ‘Neden bu kadar ayrı kaldık, neden bu kadar uzun sürdü?' dedi. ‘Aramıza girdiler' diyebildim sadece… O günden beri birbirimizi ne kadar sevdiğimizi, beraber olmaktan ne kadar keyif aldığımızı konuşuyoruz.

Evet ben babama kavuştum. Evet aramıza fena girmişler ve evet gerçekten çok ciddi bir hastalığı varmış. Keşke daha önce müdahale edip tedavisine başlayabilseydik. Ama önemli olan ben babama kavuştum…

Evet, devam eden davalar var ve durum çok karışık. Ama babamın bana tekrar ‘biricik yavrum' demesini duyabildiğim, onunla zaman geçirebildiğim için çok şanslıyım. Emin olduğum tek bir şey var: Hayat önümüze ne çıkarırsa çıkarsın ben hep babamı sevmeye, korumaya devam edeceğim.