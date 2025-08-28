BIST 11.446
HABER /  SAĞLIK

MHRS'de yeni dönem! Bakan Kemal Memişoğlu açıkladı: 1 Eylül'de başlıyor

Anadolu Ajansı
Merkezi Hekim Randevusu Sistemi'ne (MHRS), üniversite hastaneleri de entegre ediliyor. Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, "Üniversite hastanelerinin bir kısmına MHRS üzerinden randevu alınabilecek. Aile hekimliği vasıtasıyla bunu pilot olarak Yozgat Bozok ve Pamukkale üniversitelerinde örnek olarak uygulamaya 1 Eylül'den itibaren başlıyoruz." dedi.

Bakan  Memişoğlu, sağlık hizmetlerinde kaliteyi artırmak için çalışmaların sürdüğünü belirtti. Memişoğlu şunları kaydetti:

"Üniversite hastanelerinin bir kısmına MHRS (Merkezi Hekim Randevu Sistemi) üzerinden randevu alınabilecek. Aile hekimliği vasıtasıyla bunu pilot olarak Yozgat Bozok ve Pamukkale üniversitelerinde örnek olarak uygulamaya 1 Eylül'den itibaren başlıyoruz. Biz bakanlık olarak, tüm sağlık hizmeti sunulan alanların daha iyi olması için çaba harcıyoruz. Biz, üniversite hastanesi, kamu hastaneleri, özel hastane değil milletimize hizmet eden hastane olarak görüyoruz. Sağlık bilimleri olarak görüyoruz. Her türlü desteği, her türlü yardımı da yaparak daha iyi sağlık hizmeti sunmayı amaçlıyoruz."

Bakan Memişoğlu, Türkiye'nin sağlık alanında sadece hizmet sunan değil, aynı zamanda üreten bir ülke olma yolunda ilerlediğini kaydederek, "Hekimlerimizle, sağlık çalışanlarımızla, sanayicimizle, üreticimizle beraber inşallah 2026'da ürünler çıkacak şekilde bu işi organize ediyoruz. Bu konuda Türkiye'nin Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde, üreten sağlık modeliyle çok başarılı olacağına şüphemiz yok." ifadelerini kullandı.

Uşak'taki sağlık yatırımlarını da değerlendiren Memişoğlu, kente 200 yataklı yeni bir hastane kazandıracaklarını söyledi.

"Önceliğimiz koruyan sağlık"

Memişoğlu, 3-9 Eylül Halk Sağlığı Haftası'nın yaklaştığına değinerek, koruyucu sağlık hizmetlerine öncelik verdiklerinin altını çizdi.

Bu hafta kapsamında birçok etkinlik düzenleyeceklerini anlatan Memişoğlu, şöyle devam etti:

"Bizim önceliğimiz, her zaman dediğimiz gibi koruyan sağlık. O nedenle proaktif dediğimiz, bizim toplumun ayağına gidip onlara sağlıklı yaşamayı öğretme gibi bir politikamız oluşmuş durumda. Bununla ilgili de inşallah mobil sigara araçlarımızla sahaya inip mahallede, köyde, kahvede sigara içen insanlarımıza yardım edip, onlara nasıl sigarayı bırakacaklarını, nasıl destek olacağımızı anlatacağız. Onlardan da isteğimiz bu desteğe uymaları. Akciğer kanserinin en önemli nedenlerinden birisi olan sigara alışkanlığını hep beraber Türkiye'de azaltacağız."

Bakan Memişoğlu, dijital bağımlılığın da hareketsizlik, fazla kilo gibi sağlık sorunlarına yol açtığını dile getirerek, bu konuyla ilgili de önlemler alınacağını ifade etti.

Sağlıklı hayat merkezlerinin sayısını artırdıklarını, şu anda 300'ün üzerinde merkez bulunduğunu belirten Memişoğlu, bu merkezlerde diyetisyen, psikolog, fizyoterapist gibi uzmanlarla ücretsiz hizmet verildiğini, kanser taramalarının yapıldığını ve toplumun bu merkezleri kullanmasını önerdiklerini sözlerine ekledi.

