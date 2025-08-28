Ekonomi güven endeksi ağustos ayı verileri açıklandı

Türkiye İstatistik Kurumu’nun (TÜİK) açıkladığı verilere göre, ekonomik güven endeksi ağustos ayında aylık bazda yüzde 1,7 artarak 97,9 seviyesine yükseldi. Temmuzda 96,3 değerinde olan endeks, böylece ekonomiye olan güvenin güçlendiğine işaret etti.

Ağustos ayında tüketici güven endeksi yüzde 0,9 artışla 84,3 seviyesine çıktı. Reel kesim güven endeksi ise yüzde 1,7 yükseliş göstererek 100,6 puan olarak kaydedildi. Bu tablo, üretim ve yatırımlara yönelik beklentilerin güçlendiğini ortaya koydu.

HİZMET VE PERAKENDE SEKTÖRLERİ POZİTİF SEYRETTİ

Hizmet sektörü güven endeksi yüzde 1,1’lik artışla 111,1 puana yükseldi. Perakende ticaret sektörü de yüzde 0,8’lik artışla 108,8 seviyesine çıktı. Özellikle hizmet ve ticaret alanlarında güvenin yüksek seyretmesi, ekonomik aktivitenin canlı kalmasına destek verdi.

İNŞAAT SEKTÖRÜNDE GERİLEME

Diğer yandan, inşaat sektörü güven endeksi yüzde 4 oranında düşüş yaşayarak 85,3 puana geriledi. Bu sonuç, sektörün zayıf talep ve maliyet baskılarıyla karşı karşıya olduğunu gösterdi.

SON BEŞ YILIN AĞUSTOS VERİLERİ

Ekonomik güven endeksi, son 5 yılın ağustos ayı verilerine bakıldığında 2021’de 102,6, 2022’de 94,9, 2023’te 94,4, 2024’te 93,1 seviyesindeyken 2025’te 97,9’a ulaştı. Bu gelişme, son iki yılın en yüksek ağustos seviyesine işaret ediyor.