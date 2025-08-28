Benzinden sonra motorine zam geliyor! Güncel akaryakıt fiyatları, tabela değişiyor

Akaryakıt fiyatları yeniden yükselişe geçti. Benzine gelen zam sonrası bu kez motorin zamlanıyor. Tabela bir kez daha değişiyor. İstanbul, Ankara'da güncel akaryakıt fiyatları ne oldu?

Son dönemde brent petrol fiyatlarında yaşanan dalgalanmalar, akaryakıt fiyatlarına da yansıyor. Çarşamba günü benzine yapılan 1.19 TL’lik zammın ardından, sektör kaynakları motorinde de artış beklendiğini duyurdu.

Motorin zammı 30 Ağustos’ta pompaya yansıyacak

Sputnik'te yer alan habere göre 30 Ağustos 2025 Cumartesi gününden itibaren geçerli olmak üzere motorinin litre fiyatına 1 TL’nin üzerinde zam yapılacak.

İstanbul’da güncel akaryakıt fiyatları

Avrupa Yakası: Benzin 52,84 TL – Motorin 52,15 TL – LPG 26,51 TL

Anadolu Yakası: Benzin 52,69 TL – Motorin 52,03 TL – LPG 25,88 TL

Ankara’da akaryakıt fiyatları

Benzin: 53,63 TL

Motorin: 53,09 TL

LPG: 26,40 TL

İzmir’de akaryakıt fiyatları

Benzin: 53,95 TL

Motorin: 53,43 TL

LPG: 26,33 TL