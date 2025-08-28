Bunu yapanlar yandı! BBDK'dan bankalara talimat: Kredş kartı kullanıcılarına ağır ceza uygulanacak...

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK), bankaların kredi kartı limitlerini artırabilmek için müşterilerin aylık gelirlerinin mevzuata aykırı şekilde yüksek gösterildiğini tespit etti. Bankalara gönderilen uyarıda, kart limitlerini yukarı çekmek amacıyla gerçeğe aykırı limit artırımına giden bankalara idari ve para cezası uygulanacağı belirtildi.

Ekonomi yönetiminin uyguladığı sıkı para politikalarını desteklemek amacıyla son yıllarda kredi kartı kullanımına yönelik bir dizi kısıtlama getirilirken, denetimleri arkadan dolanmak isteyen bankalar müşterilerin kredi kartı limitlerini mevzuata aykırı şekilde artırmaya devam ediyor.

Yasal düzenlemelere göre BDDK, kredi kartı limitlerinde müşterilerin aylık gelirinin 4 katını 'tavan limit' olarak belirlerken, söz konusu sınırın üzerindeki limit işlemlerine ise izin vermemekte.

BANKALAR SORMADAN GELİR DEĞİŞTİRİYOR

Bu uygulama çok sayıda bankanın, müşterilerin kredi kartı limitini artırabilmek için habersiz şekilde aylık gelirlerini yüksek göstermesine neden oldu.

Farklı bankalardan binlerce müşteri, bankalarının mobil uygulamasına erişim sağladıklarında aylık gelirlerinin kendilerine sorulmaksızın düzenli olarak yükseltildiğini ve bu nedenle kredi kartı limitlerinde artışa gidildiğini tespit etti.

BDDK'DAN UYARI: 'CEZA UYGULANACAK'

Söz konusu usulsüzlüğün BDDK'ya ihbar edilmesinin ardından BDDK, bankalara gönderdiği talimat yazısı ile müşterilerin aylık gelir bilgilerinde yapılacak usulsüz artırımlara ilişkin idari ve para cezası uygulanacağını hatırlattı.