AK Partili Eyyüp Kadir İnan'dan Özgür Özel'e: Tükenmişliğin göstergesi

AK Parti Genel Sekreteri Eyyüp Kadir İnan, CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in partisinin İstanbul Beyoğlu'ndaki mitinginde İstanbul Cumhuriyet Başsavcısı Akın Gürlek'e yönelik açıklamalarına tepki göstererek, "Yargıya meyhane diliyle meydan okumak, siyasetin değil tükenmişliğin göstergesidir." ifadesini kullandı.

NSosyal hesabından paylaşımda bulunan İnan, şunları kaydetti:

"Yargıya meyhane diliyle meydan okumak, siyasetin değil tükenmişliğin göstergesidir. Özgür Özel, Silivri rantçılarına rehin düşmüş bir genel başkan. Gün içinde saatlik ruh değişimleri yaşayan, geceleri yalnız kalınca çocuk gibi ağlayan bir profil. Şaibeli kongreden çıkıp şaibeli isimlerin sözcülüğünü yapması da şaşırtmıyor. Acı bir tablo."

Muhabir:Betül Bilsel