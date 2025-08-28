BIST 11.409
Koçtaş'tan "Okula Dönüş" kampanyası

Koçtaş'tan "Okula Dönüş" kampanyası

Koçtaş, yeni eğitim-öğretim döneminde öğrencilerin ihtiyaç duyacağı ürünleri kapsayan "Okula Dönüş" kampanyası başlattı.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, Koçtaş, genç odalarından çalışma masalarına, sandalyeden kitaplığa, masa lambasından gardıroba kadar birçok mobilya ve aksesuarı kampanyalı fiyatlarla sunuyor.

Ayrıca, yeni eve çıkacak öğrencilerin tüm ihtiyaçlarını tek seferde karşılayabilmeleri için özel hazırlanan "Öğrenci Paketleri" ve kitaplıkla birlikte satışa sunulan çalışma masası setleri de kampanyada öne çıkan ürünler arasında yer alıyor.

Mobilya reyonundan yapılan 20 bin liraya kadar olan alışverişlerde yüzde 10 puan/kupon kodu fırsatı, 20 bin lira üzeri alışverişlerde ücretsiz nakliye ve 10 bin lira üzeri tüm mobilya alışverişlerinde peşin fiyatına taksit fırsatı kampanya dahilinde sunuluyor.

Kampanyada, dar alanları verimli şekilde kullanmak isteyenlere özel, öğrenci paketleri ve markalara özel avantajlar da göze çarpıyor.

Rabi Mobilya'da tüm gardırop alışverişlerinde, şifonyer ve komodinlerde tüm indirimlere ek olarak sepette yüzde 10 ekstra indirim uygulanıyor.

Bu yıl Koçtaş'ın özel olarak satışa sunduğu "Dekorazi Dar Alanlar İçin Masa ve Takım Setleri" ile "Baby Darling Evra Çalışma Masası", hem fonksiyonelliği hem de tasarımlarıyla öğrencilerin dikkatini çekiyor.

Okula dönüş döneminde en verimli çalışma alanları için tüm ihtiyaçlar ve çözüm önerileri, 30 Eylül'e kadar Koçtaş'ta tüketicileri bekliyor.

