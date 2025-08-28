BIST 11.409
DOLAR 41,04
EURO 48,01
ALTIN 4.491,57
HABER /  MAGAZİN

Dün ateşlendim demişti bugün daha fenası! İrem Derici'ye 10 dikiş atıldı...

Dün ateşlendim demişti bugün daha fenası! İrem Derici'ye 10 dikiş atıldı...

Yoğun konser temposu sonrası sağlık sorunlarıyla gündeme gelen İrem Derici, bu kez talihsiz bir kaza geçirdi. Apartman merdiveninde düşerek başını çarpan ve hastaneye kaldırılan şarkıcıya 10 dikiş atıldı. Derici, aldığı rapor nedeniyle Çeşme ve Kıbrıs konserlerini iptal etti.

Abone ol

Son dönemde özel hayatıyla gündemde olan İrem Derici, bu kez sağlık sorunlarıyla hayranlarını endişelendirdi. Aşk hayatında mutluluğu Melih Kunukçu ile bulan ve evlilik hazırlıkları yaptığı bilinen Derici, yaz aylarını yoğun konser maratonuyla geçirdi. Ancak ünlü şarkıcıdan kötü haber geldi.

Geçtiğimiz haftalarda boğaz ve kulak iltihabı nedeniyle hastanede tedavi gören Derici, serum takılı halde çektiği videoyla hayranlarını bilgilendirmişti. O dönem 38,9 derece ateşle hastaneye kaldırılan şarkıcı, "Şimdi antibiyotiği taktılar. Sonra da vitamin verecekler. Kimin gözü kaldıysa gözüne…" sözleriyle moral vermeye çalışmıştı.

BAŞINI ÇARPIP BAYILDI

Şimdi ise İrem Derici, yaşadığı kaza sonucu iki konserini iptal ettiğini duyurdu. Sosyal medya hesabından açıklama yapan ünlü şarkıcı, apartman çıkışında merdivenden ayağının boşluğa gelmesiyle düşerek başını çarptığını söyledi. Kısa süreli baygınlık yaşayan Derici, Acıbadem Fulya Hastanesi'ne kaldırıldı ve başına 10 dikiş atıldı. Yüzünde morluklar oluşan sanatçı, sağlık raporu doğrultusunda konserlerine ara verdi.

Dün ateşlendim demişti bugün daha fenası! İrem Derici'ye 10 dikiş atıldı... - Resim: 0

KONSERLER İPTAL EDİLDİ

Derici açıklamasında, "Çok üzülerek ve sizlerden özür dileyerek, 29 Ağustos Çeşme Şerefe ve 30 Ağustos Kıbrıs Kaya Palazzo Girne konserlerimi Acıbadem Fulya Hastanesi'nden aldığım rapor doğrultusunda gerçekleştiremeyeceğimi bildirmek isterim" ifadelerini kullandı.

ÖNCEKİ HABERLER
Gazze'de Al Jazeera kameramanının öldürülmesiyle ilgili şok ayrıntılar
Gazze'de Al Jazeera kameramanının öldürülmesiyle ilgili şok ayrıntılar
Adana'da genç kadın mide fıtığı ameliyatı sonrası fenalaşıp öldü! Kadın kan kusunca doktor demiş ki...
Adana'da genç kadın mide fıtığı ameliyatı sonrası fenalaşıp öldü! Kadın kan kusunca doktor demiş ki...
Kastamonu'da facia! Minibüs ile hafif ticari araç çarpıştı: 10 yaralı
Kastamonu'da facia! Minibüs ile hafif ticari araç çarpıştı: 10 yaralı
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy ile telefonda görüştü
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy ile telefonda görüştü
Merkez Bankası rezervleri azaldı! Ne kadar oldu?
Merkez Bankası rezervleri azaldı! Ne kadar oldu?
Enerjisa Üretim'e Stevie Awards'tan sürdürülebilirlikte çifte ödül
Enerjisa Üretim'e Stevie Awards'tan sürdürülebilirlikte çifte ödül
Sıfır çekip üniversiteye yerleşen 179 kişi tartışma yarattı! Eğitimciler ne diyor?
Sıfır çekip üniversiteye yerleşen 179 kişi tartışma yarattı! Eğitimciler ne diyor?
4. hafta maçlarını yönetecek hakemler açıklandı
4. hafta maçlarını yönetecek hakemler açıklandı
Diyarbakır'da çocuk kaçırma girişimini esnaf engelledi! O anlar kamerada
Diyarbakır'da çocuk kaçırma girişimini esnaf engelledi! O anlar kamerada
Çanakkale'de yangın çıktı! Ekipler bölgede...
Çanakkale'de yangın çıktı! Ekipler bölgede...
Çekmeköy'de tır jandarma aracına çarptı! Yaralılar var
Çekmeköy'de tır jandarma aracına çarptı! Yaralılar var
Aras Kargo'da üst düzey atama
Aras Kargo'da üst düzey atama