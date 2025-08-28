BIST 11.409
Adana'da genç kadın mide fıtığı ameliyatı sonrası fenalaşıp öldü! Kadın kan kusunca doktor demiş ki...

Adana'da mide fıtığı ameliyatı sonrası fenalaşan kadın, tedavi için kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi. Kadının yakınları, ameliyatı yapan doktor ve özel hastaneden şikayetçi oldu. Üvey ağabey Mehmet Tumur, kardeşinin kan kusması üzerine doktorla görüştüklerini, doktorun 'Bu durum, yaptığım ameliyattan değil psikolojik olabilir. İsterseniz sizi psikoloğa sevk edebilirim' dediğini söyledi.

Irak'ta kuaförlük yapan 33 yaşındaki Çiğdem Bulut, 18 Ağustos'ta Adana'da bir özel hastanede mide fıtığı ameliyatı geçirdi. İki gün sonra taburcu edilen Bulut, 25 Ağustos'ta evde fenalaşınca yakınları tarafından ameliyatının yapıldığı hastaneye götürüldü. Burada tıbbi müdahalede bulunulan Bulut, sağlık durumunun kötüleşmesi üzerine Seyhan Devlet Hastanesi'ne sevk edildi. Ailesinin onayı sonrası tekrar ameliyata alınan Bulut, dün hayatını kaybetti.

Bulut'un cenazesi, otopsi için Adana Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı, ailesinin evinin önüne taziye çadırı kuruldu.

Otopsi işlemlerinin ardından Çiğdem Bulut'un cenazesi, Yüreğir ilçesi Yukarıçiçekli Mahallesi'ndeki mezarlıkta toprağa verilecek.

Üvey ağabey Mehmet Tumur (45), gazetecilere, polis merkezine gidip ameliyatı yapan doktor ile özel hastaneden şikayetçi olduklarını söyledi.

Kardeşinin durumunun ameliyattan sonra kötüleştiğini dile getiren Tumur, "Kardeşim fenalaşınca, kan kusunca doktoruyla görüştük. Doktor bize 'Bu durum, yaptığım ameliyattan değil, psikolojik olabilir. İsterseniz sizi psikoloğa sevk edebilirim' dedi. Herhangi bir şey yiyemediğini ve kustuğunu anlattık ancak doktor yine durumun ameliyatıyla ilgili olmadığını söyledi." dedi.

Tumur, yeniden özel hastaneye götürdükleri kardeşinin, aynı gün Seyhan Devlet Hastanesi'ne sevk edildiğini ifade ederek, şöyle konuştu:

"Seyhan Devlet Hastanesi'nde ameliyata girmeden önce doktorlar, kardeşimin yaşama şansının yüzde 1-2 olduğunu söylediler. 'Bize geldiğinde tansiyonu 6'ya 3'tü. Bu, durumun kötü olduğu anlamına geliyor' dediler. Ameliyat için imzamızı verdik. Kardeşimin diyaframı patlamış, bağırsağı yırtılmış, bundan kaynaklı da mide çürümüş, akciğerleri sönmüş. Akciğerleri tekrar aktif etmek için iki tarafa da tüp takmışlar. Onlar gerekeni yaptılar ve bize de gereken bilgiyi verdiler."

