Kastamonu'da facia! Minibüs ile hafif ticari araç çarpıştı: 10 yaralı

Kastamonu'da yolcu minibüsü ile hafif ticari aracın çarpışması sonucu 10 kişi yaralandı.
Alınan bilgiye göre, Cavit A. yönetimindeki 37 JA 499 plakalı yolcu minibüsü ile Mehmet K. idaresindeki 37 ADM 006 plakalı hafif ticari araç, Sunta kavşağında çarpıştı.
10 KİŞİ YARALANDI
Kazada minibüsteki yolculardan Hayriye Z, Şerife Z, Selahattin K, Beril S, Muhammed S, Nakil R, Satiye B, İsmail S, Fatih K. ve Ebru Y. hafif yaralandı.
Yaralılar, ambulanslarla Kastamonu Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.