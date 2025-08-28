Netanyahu'dan Şeba Çiftlikleri'nden çekilme iddiasıyla ilgili açıklama

İsrail, Suriye’nin Golan Tepeleri’ni işgal altında tutmaya devam etmesi karşılığında, Lübnan’ın Şeba Çiftlikleri’nden çekilmeyi değerlendirdiği yönündeki iddiaları yalanladı.

Başbakanı Binyamin Netanyahu’nun ofisinden yapılan yazılı açıklamada, “İsrail’in Şeba Çiftlikleri’nden (Dov Dağı) vazgeçmeyi düşündüğüne ilişkin iddialar tamamen asılsızdır” ifadesi kullanıldı.

İsrail devlet televizyonu KAN, önceki gün yayımladığı haberinde, Tel Aviv yönetiminin, Suriye’nin Golan Tepeleri üzerindeki hak iddiasından vazgeçmesi karşılığında Şeba Çiftlikleri’nden çekilmeyi değerlendirdiğini ileri sürmüştü. Haberde, İsrailli yetkililerin, Knesset’in 120 üyesinden 80’inin onayını gerektiren bu adımın “siyasi fizibilitesini” görüştüğü aktarıldı.

KAN ayrıca, Suriye Devlet Başkanı Ahmed el-Şara’nın birkaç gün önce yaptığı açıklamada, “Golan Tepeleri İsrail’in kontrolünde kaldığı sürece Şam, (Tel Aviv ile normalleşme kapsamında) İbrahim Anlaşması’na katılamaz” dediğini hatırlattı.

Haberde, Şara’nın ayrıca hükümetinin, 1973 Savaşı’nın ardından 1974’te BM arabuluculuğunda belirlenen geri çekilme hatlarına dayalı bir güvenlik anlaşmasına varmak amacıyla İsrail ile ileri düzey görüşmeler yürüttüğünü söylediğine de yer verildi.