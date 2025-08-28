Beşiktaş'ta bir ayrılık daha! 11 milyon euroya gelmişti...

2024 yaz transfer döneminde 11 milyon euroya Beşiktaş'a imza atan Al-Musrati, İtalya'ya giderek resmen imzayı atacak.

Beşiktaş'ta bir ayrılık daha yaşanıyor. İtalya Serie A ekiplerinden Hellas Verona, siyah-beyazlılarda forma giyen Al Musrati'yi kiralık olarak kadrosuna katmak istiyor.

İtalyan basınındaki haberlere göre; Hellas Verona, Al-Musrati transferi için Beşiktaş ve oyuncu kanadıyla anlaşma sağladı. Hellas Verona, Al-Musrati'yi 7 milyon euroluk satın alma opsiyonuyla kiralık olarak kadrosuna katıyor.

Al-Musrati sözleşmeyi imzalamak üzere İtalya'ya gidecek.

Performansı

Geçen sezon ilk devrede Beşiktaş, ikinci devrede ise Monaco'da kiralık forma giyen Libyalı orta saha, toplamda 36 maça çıktı. 29 yaşındaki oyuncu bu müsabakalarda 3 gol atıp 1 de asist yapmıştı.

Al Musrati'nin Beşiktaş'ta 2027 yılına kadar sözleşmesi bulunuyor.