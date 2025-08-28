BIST 11.378
DOLAR 41,04
EURO 48,05
ALTIN 4.503,77
HABER /  EKONOMİ

Altın yatırımcısına güzel haber! Rekoru tazeledi...

Altın yatırımcısına güzel haber! Rekoru tazeledi...

Altın fiyatları yeni bir rekora daha imza attı. Gram altın fiyatı 4 bin 500 lira seviyesine çıkarak tüm zamanların rekorunu gördü, Ons altın ise 3 bin 406 dolar ile son 3 haftanın en yüksek seviyesini gördü.

Altın fiyatları yeni günde rekor üstüne rekor kırıyor. Sabah seansında rekor kıran gram altın, bugün öğlen seansında gram altın bir rekora daha imza attı. Cuma günü ABD tarafında enflasyon göstergesi olarak bilinen kişisel tüketim harcamaları verisi, piyasalar tarafından yakından izlenecek. Bu veri enflasyon rakamlarına yönelik sinyaller verebilir. gelecek sonuç dolar endeksi tarafında hareketlilik meydana getirebilir.

YENİ BİR REKOR DAHA KIRDI

Altının gramı dün günü bir önceki kapanışın yüzde 0,1 üzerinde 4 bin 482 liradan tamamlamıştı. Bugün 4 bin 497 liraya yükselerek yeni bir rekor kırdı. Bugün öğlen 16.58'de ise 4 bin 500 lirada bulunuyor.

Altın yatırımcısına güzel haber! Rekoru tazeledi... - Resim: 0

ONS ALTIN KRİTİK EŞİĞİ AŞTI

Spot altının ons fiyatı ise gün içerisinde yüzde 0,3'lük yükselişle 3 bin 400 doları aştı. Uzmanların kritik eşik olarak nitelendirdiği 3 bin 400 doları aşan ons altın 16.58'de 3 bin 410 dolar seviyesinde işlem görüyor. Ons altın fiyatı 8 Ağustos tarihinden bu yana en yüksek seviyesini gördü.

Altın yatırımcısına güzel haber! Rekoru tazeledi... - Resim: 1

