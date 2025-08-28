BIST 11.369
DOLAR 41,04
EURO 48,10
ALTIN 4.505,56
HABER /  SPOR  /  GALATASARAY

Galatasaray Singo'nun maliyetini resmen açıkladı

Galatasaray Singo'nun maliyetini resmen açıkladı

Galatasaray, Monaco'dan kadrosuna kattığı Wilfried Singo'nun maliyetini açıkladı.

Abone ol

Galatasaray Kulübü, Fildişi Sahilli savunma oyuncusu Wilfried Singo ile 5 yıllık sözleşme imzaladı.

BONSERVİSİ AÇIKLANDI

Galatasaray Sportif AŞ'den Borsa İstanbul'a gönderilen ve Kamuyu Aydınlatma Platformunda (KAP) da yayımlanan açıklamada "Profesyonel futbolcu Wilfried Stephane Singo'nun transferi konusunda, kulübü AS Monaco Football Club SAM ile anlaşmaya varılmıştır. Futbolcunun eski kulübüne net 30 milyon 769 bin 230,77 avro tutarında transfer bedeli ödenecektir. Ayrıca, Futbolcunun bir sonraki satışından elde edilecek karın yüzde 10'luk bölümü AS Monaco Football Club SAM'a ödenecektir." ifadeleri kullanıldı.

OYUNCUNUN MAAŞI VE SÖZLEŞME DETAYLARI

Sözleşmenin süresi ve futbolcunun alacağı ücretle ilgili, "Futbolcu ile 2025-2026 Futbol Sezonundan itibaren geçerli olmak üzere 5 yıllık sözleşme imzalanmıştır. Yapılan anlaşmaya göre, futbolcuya her bir sezon için net 4 milyon 800 bin avro garanti ücret ödenecektir." denildi.

ÖNCEKİ HABERLER
Cumhurbaşkanı Erdoğan: TCG Anadolu gemisinin daha büyüğünü yapıyoruz
Cumhurbaşkanı Erdoğan: TCG Anadolu gemisinin daha büyüğünü yapıyoruz
Samsun'da birbirlerini yaralayan kadın ile erkek arkadaşı gözaltına alındı
Samsun'da birbirlerini yaralayan kadın ile erkek arkadaşı gözaltına alındı
Altın yatırımcısına güzel haber! Rekoru tazeledi...
Altın yatırımcısına güzel haber! Rekoru tazeledi...
Bursa'da yangın çıktı! Dumanlar gökyüzünü kapladı
Bursa'da yangın çıktı! Dumanlar gökyüzünü kapladı
Beşiktaş'ta bir ayrılık daha! 11 milyon euroya gelmişti...
Beşiktaş'ta bir ayrılık daha! 11 milyon euroya gelmişti...
Yapımı tamamlanan 26 köy evi depremzedelere teslim edildi
Yapımı tamamlanan 26 köy evi depremzedelere teslim edildi
AK Partili Eyyüp Kadir İnan'dan Özgür Özel'e: Tükenmişliğin göstergesi
AK Partili Eyyüp Kadir İnan'dan Özgür Özel'e: Tükenmişliğin göstergesi
Netanyahu'dan Şeba Çiftlikleri'nden çekilme iddiasıyla ilgili açıklama
Netanyahu'dan Şeba Çiftlikleri'nden çekilme iddiasıyla ilgili açıklama
Hatay Antakya'da korkunç anlar! Orman yangını çıktı
Hatay Antakya'da korkunç anlar! Orman yangını çıktı
Koçtaş'tan "Okula Dönüş" kampanyası
Koçtaş'tan "Okula Dönüş" kampanyası
İstanbul Boğazı'ndaki yarışmada kaybolmuştu! Rus yüzücü bulundu mu?
İstanbul Boğazı'ndaki yarışmada kaybolmuştu! Rus yüzücü bulundu mu?
Dün ateşlendim demişti bugün daha fenası! İrem Derici'ye 10 dikiş atıldı...
Dün ateşlendim demişti bugün daha fenası! İrem Derici'ye 10 dikiş atıldı...