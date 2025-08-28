Galatasaray Singo'nun maliyetini resmen açıkladı

Galatasaray, Monaco'dan kadrosuna kattığı Wilfried Singo'nun maliyetini açıkladı.

Abone ol

Galatasaray Kulübü, Fildişi Sahilli savunma oyuncusu Wilfried Singo ile 5 yıllık sözleşme imzaladı.

BONSERVİSİ AÇIKLANDI

Galatasaray Sportif AŞ'den Borsa İstanbul'a gönderilen ve Kamuyu Aydınlatma Platformunda (KAP) da yayımlanan açıklamada "Profesyonel futbolcu Wilfried Stephane Singo'nun transferi konusunda, kulübü AS Monaco Football Club SAM ile anlaşmaya varılmıştır. Futbolcunun eski kulübüne net 30 milyon 769 bin 230,77 avro tutarında transfer bedeli ödenecektir. Ayrıca, Futbolcunun bir sonraki satışından elde edilecek karın yüzde 10'luk bölümü AS Monaco Football Club SAM'a ödenecektir." ifadeleri kullanıldı.

OYUNCUNUN MAAŞI VE SÖZLEŞME DETAYLARI

Sözleşmenin süresi ve futbolcunun alacağı ücretle ilgili, "Futbolcu ile 2025-2026 Futbol Sezonundan itibaren geçerli olmak üzere 5 yıllık sözleşme imzalanmıştır. Yapılan anlaşmaya göre, futbolcuya her bir sezon için net 4 milyon 800 bin avro garanti ücret ödenecektir." denildi.