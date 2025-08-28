BIST 11.369
Rutte: Saldırılar, Rusya konusunda naif olamayacağımızı gösteriyor

Rusya'nın Ukrayna'nın başkenti Kiev'e düzenlediği son saldırılarla ilgili konuşan NATO Genel Sekreteri Rutte, Rusya'ya karşı naif davranmama çağrısı yaptı.

Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelensky, Rus ordusunun başkent Kiev'e düzenlediği hava saldırısında 3'ü çocuk, 14 kişinin hayatını kaybettiğini, onlarca kişinin yaralandığını bildirdi. 

Fransa, Almanya ve İngiltere saldırıya tepki gösterirken Kiev'deki AB Delegasyonu binası da saldırı nedeniyle hasar aldı. 

NATO CEPHESİNDEN AÇIKLAMA

NATO Genel Sekreteri Mark Rutte, sosyal medya hesabında Kiev'deki Avrupa Birliği (AB) Delegasyonu binasının da hasar aldığı Rus saldırılarıyla ilgili açıklama yaptı.

Genel Sekreter, "Dün gece Kiev'e düzenlenen ve çok sayıda masum sivilin ölümüne yol açan korkunç saldırılar, Rusya konusunda naif olamayacağımızı bir kez daha gösteriyor." ifadesini kullandı.

"UKRAYNA'NIN İHTİYAÇ DUYDUĞU HER ŞEYİ SAĞLAMALIYIZ"

Rutte, "Ukrayna'nın kendini savunması ve kalıcı bir barış sağlaması için ihtiyaç duyduğu her şeye sahip olmasını sağlamalıyız." çağrısında bulundu.

