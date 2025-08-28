Borsa İstanbul günü yükselişle kapattı

Borsa İstanbul’da BIST 100 endeksi, günü yüzde 0,09 yükselişle 11.368,78 puandan tamamladı. Bankacılık ve holding endeksleri artış gösterirken, sektörler arasında en fazla kazandıran finansal kiralama faktoring, en çok kaybettiren ise iletişim oldu.

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günü yüzde 0,09 değer kazanarak 11.368,78 puandan tamamladı.

BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 9,77 puan artarken, toplam işlem hacmi 111,5 milyar lira oldu.

Bankacılık endeksi yüzde 0,52, holding endeksi yüzde 0,48 değer kazandı.

Sektör endeksleri arasında en çok kazandıran yüzde 2,44 ile finansal kiralama faktoring, en çok kaybettiren ise yüzde 3,02 ile iletişim oldu.

Küresel piyasalarda, ABD'de açıklanan makro ekonomik verilerin piyasalar üzerine etkileri yatırımcıların odağında kalmayı sürdürürken, BIST 100 endeksi günü pozitif bir seyirle tamamladı.

Yurt içinde açıklanan temmuz ayına ilişkin geçici dış ticaret verilerine göre, Türkiye'nin ihracatı, temmuzda geçen yılın aynı ayına göre yüzde 11 artarak 24 milyar 938 milyon dolar, ithalatı yüzde 5,4 artışla 31 milyar 383 milyon dolar olarak gerçekleşti.

Ekonomik güven endeksi ise ağustosta aylık bazda yüzde 1,7 yükselişle 97,9'a çıktı.

Analistler, yarın yurt içinde işsizlik oranı ve Hizmet Üretici Fiyat Endeksi (H-ÜFE) verilerinin, yurt dışında ise ABD'de çekirdek Kişisel Tüketim Harcamaları, Almanya'da Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) ve işsizlik oranı başta olmak üzere yoğun veri gündeminin takip edileceğini belirterek, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 11.450 ve 11.550 seviyelerinin direnç, 11.250 ve 11.150 puanın destek konumunda olduğunu kaydetti.