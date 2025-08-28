BIST 11.369
DEM Parti heyeti İmralı'dan döndü! Komisyon sonrası ilk ziyaret

DEM Parti İmralı Heyeti, terör örgütü elebaşı Abdullah Öcalan ile gerçekleştirdikleri görüşmenin ardından İmralı Adası’ndan döndü.

 DEM Parti heyetinden Pervin Buldan, Mithat Sancar ve Özgür Erol yaklaşık bir ay sonra ve 'Terörsüz Türkiye' komisyonundan sonra ilk kez İmralı'ya gitti.

İMRALI HEYETİ DÖNÜYOR

Pervin Buldan, Mithat Sancar ve Özgür Faik Erol’dan oluşan DEM Parti İmralı Heyeti, Abdullah Öcalan ile yaptıkları görüşmenin ardından İmralı Adası’ndan döndü.

Heyet en son 25 Temmuz'da İmralı Adası'na gitmiş, terör örgütü PKK'nın elebaşı Abdullah Öcalan ile yaklaşık 3,5 saat süren bir görüşme gerçekleştirmişti.

Heyette; DEM Parti Van Milletvekili Pervin Buldan, DEM Parti Şanlıurfa Milletvekili Mithat Sancar ile Avukat Özgür Erol yer aldı.

DEM PARTİ'DEN ZİYARETE İLİŞKİN AÇIKLAMA

DEM Parti Grup Başkanvekili Sezai Temelli, heyetin İmralı'ya yönelik ziyaretine ilişkin açıklama yapmıştı. Açıklamada, heyetin Öcalan'a gelişmeleri aktaracağı söylenmişti. Temelli şu ifadeleri kulllandı; "Heyetimiz, bütün gelişmeleri Öcalan'a aktaracaktır. Çünkü yaklaşık bir aydır adaya gidilemedi. Bu bir ay içerisinde olan bütün gelişmeler aktarılacaktır. Öcalan'ın da yapacağı değerlendirmeler alınıp, dönülecektir." dedi.

Ziyaret, Milli Dayanışma, Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu'nun çalışmalara başlamasından sonra ilk ziyaret oldu.

