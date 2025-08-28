UEFA Avrupa Ligi play-off turu 2-1'in rövanşında sahasında Yunanistan temsilcisi Panathinaikos ile 0-0 berabere kalan Samsunspor, yoluna Konferans Ligi'nden devam edecek.Abone ol
UEFA Avrupa Ligi’nin play-off turunda rövanş maçlarının heyecanı yaşandı.
Thomas Reis yönetimindeki temsilcimiz Samsunspor ile Rui Vitoria’nın çalıştırdığı Yunan takımı Panathinaikos, Bosna Hersekli hakem Irfan Pejito’nun düdük çaldığı müsabakada Samsun Yeni 19 Mayıs Stadyumu’nda karşı karşıya geldi.
Kritik müsabakada gol sesi çıkmadı. Turun ilk maçını 2-1 kazanan Panathinaikos, UEFA Avrupa Ligi'ne kalırken, Samsunspor yoluna Konferans Ligi'nde devam edecek.