Başakşehir Avrupa’ya farklı veda etti

UEFA Konferans Ligi play-off turu rövanşında Başakşehir, deplasmanda Universitatea Craiova’ya 3-1 yenilerek toplamda 5-2’lik skorla Avrupa kupalarına veda etti.Abone ol
UEFA Konferans Ligi play-off turu rövanş maçında temsilcimiz Başakşehir deplasmanda Romanta ekibi Universitatea Craiova'ya konuk oldu. Ion Oblemenco Stadyumu'nda oynanan karşılaşmayı ev sahibi ekip 3-1 kazandı.
Craiova'ya galibiyeti getiren golleri 9. dakikada Cicaldau, 27. dakikada Baiaram ve 81. dakikada Nsimba kaydetti. Başakşehir'in tek golünü 7. dakikada Selke attı.
Başakşehir'de Operi, 81. dakikada ikinci sarıdan kırmızı kart görerek takımını 10 kişi bıraktı.
Bu sonucun ardından ilk maçı 2-1 kazanan Craiova toplamda 5-2'lik skorla UEFA Konferans Ligi'nde lig etabına kalmayı başardı. Başakşehir ise Avrupa'ya veda etti.