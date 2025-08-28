BIST 11.369
DOLAR 41,04
EURO 48,09
ALTIN 4.508,02
HABER /  SPOR

Başakşehir Avrupa’ya farklı veda etti

Başakşehir Avrupa’ya farklı veda etti

UEFA Konferans Ligi play-off turu rövanşında Başakşehir, deplasmanda Universitatea Craiova’ya 3-1 yenilerek toplamda 5-2’lik skorla Avrupa kupalarına veda etti.

Abone ol

UEFA Konferans Ligi play-off turu rövanş maçında temsilcimiz Başakşehir deplasmanda Romanta ekibi Universitatea Craiova'ya konuk oldu. Ion Oblemenco Stadyumu'nda oynanan karşılaşmayı ev sahibi ekip 3-1 kazandı.

Craiova'ya galibiyeti getiren golleri 9. dakikada Cicaldau, 27. dakikada Baiaram ve 81. dakikada Nsimba kaydetti. Başakşehir'in tek golünü 7. dakikada Selke attı.

Başakşehir'de Operi, 81. dakikada ikinci sarıdan kırmızı kart görerek takımını 10 kişi bıraktı.

Bu sonucun ardından ilk maçı 2-1 kazanan Craiova toplamda 5-2'lik skorla UEFA Konferans Ligi'nde lig etabına kalmayı başardı. Başakşehir ise Avrupa'ya veda etti.

İlgili Haberler
Samsunspor yoluna Konferans Ligi'nde devam edecek Beşiktaş'tan Avrupa'ya buruk veda
ÖNCEKİ HABERLER
Almanya'da Gazze protestosuna polisten sert müdahale
Almanya'da Gazze protestosuna polisten sert müdahale
Samsunspor yoluna Konferans Ligi'nde devam edecek
Samsunspor yoluna Konferans Ligi'nde devam edecek
Beşiktaş'tan Avrupa'ya buruk veda
Beşiktaş'tan Avrupa'ya buruk veda
Solskjaer genç yıldızın biletini kesti! Maç öncesi flaş sözler
Solskjaer genç yıldızın biletini kesti! Maç öncesi flaş sözler
Bakan Güler: Tasarlanan her sistem ülkemizin bağımsızlığına yapılan kıymetli birer yatırımdır
Bakan Güler: Tasarlanan her sistem ülkemizin bağımsızlığına yapılan kıymetli birer yatırımdır
Rutte: Saldırılar, Rusya konusunda naif olamayacağımızı gösteriyor
Rutte: Saldırılar, Rusya konusunda naif olamayacağımızı gösteriyor
Samsun'da iki otomobil çarpıştı: 1 ölü
Samsun'da iki otomobil çarpıştı: 1 ölü
DEM Parti heyeti İmralı'dan döndü! Komisyon sonrası ilk ziyaret
DEM Parti heyeti İmralı'dan döndü! Komisyon sonrası ilk ziyaret
BDDK’dan bankalara uyarı: Kredi kartında usulsüzlük yapana ağır ceza geliyor
BDDK’dan bankalara uyarı: Kredi kartında usulsüzlük yapana ağır ceza geliyor
Fed Yönetim Kurulu Üyesi Cook, Trump'a dava açtı
Fed Yönetim Kurulu Üyesi Cook, Trump'a dava açtı
Netanyahu'dan Suriye açıklaması: Kiminle uğraştığımızı çok iyi biliyorum
Netanyahu'dan Suriye açıklaması: Kiminle uğraştığımızı çok iyi biliyorum
Borsa İstanbul günü yükselişle kapattı
Borsa İstanbul günü yükselişle kapattı