Beşiktaş'tan Avrupa'ya buruk veda

UEFA Konferans Ligi play-off turunda Beşiktaş, sahasında Lausanne'a 1-0 yenilerek Avrupa kupalarına veda etti.
UEFA Konferans Ligi play-off turunda Beşiktaş 1-1’in rövanşında sahasında Lausanne’ı konuk etti.
Konuk ekip 45+1’de Oyedeji’nin attığı golle karşılaşmadan 1-0 galip ayrıldı ve gruplara kaldı.
Beşiktaş’ta Felix Uduokhai, 46’ncı dakikada direkt kırmızı kart gördü.
UEFA Avrupa Ligi ön eleme turunda Shakhtar’a elenen Beşiktaş, Konferans Ligi’nde Lausanne’a elendi ve Avrupa defterini kapattı.
TARAFTARLAR RAKİBİ ALKIŞLADI
Karşılaşmanın son anlarında Beşiktaş taraftarı, rakip takım Lausanne’ın ataklarını alkışlayarak takımlarını protesto etti.
Tribünler yönetim ve teknik direktör Solskjaer’e tepki gösteren tezahüratlar yaptı.
90'Karşılaşma sona erdi ve Beşiktaş Avrupa'ya veda etti.
90'Maçın sonuna 5 dakika ilave edildi.
81'Orkun'un vuruşu kalecinin kucağında kaldı.
81'Beşiktaş çok tehlikeli bir noktadan serbest vuruş kazandı.
72'Abraham'ın ceza sahası dışından çektiği şut üstten auta gitti.
66'Lausanne tehlikeli geldi, ceza sahası içinden çekilen şutu Mert Günok çıkardı.
64'Ceza sahasına açılan ortada Ndidi ceza sahasına indirdi, Abraham topa dokunamadı.
52'10 kişi kaldıktan sonra Beşiktaş taraftarı takımına destek veriyor.
46'Beşiktaş'ta Uduokhai, direkt kırmızı kart gördü ve takımını 10 kişi bıraktı.
46'İkinci yarı başladı.
İlk yarı sona erdi.
45'GOL! Malesef top ağlarımıza gitti ve Lausanne 1-0 öne geçti. Savunmanın arkasına atılan pasta karşı karşıya kalan Oyedeji, Mert'in yanından topu ağlara gönderdi.
42'Ceza sahası içinde topla buluşan Abraham, sol ayağıyla şutunu çekti, topu kaleci ayağıyla çıkardı.
40'Bu dakikalarda Lausanne topla daha fazla oynayan taraf.
18'Rafa Silva sağ kanattan ceza sahasına girdi pasını arkadaki Abraham'a çıkardı. Abraham'ın vuruşu savunmadan döndü.
14'Orkun Kökçü'nün kullandığı köşe vuruşunda Ndidi kafayı vurdu, top üstten auta gitti.
8'Rafa Silva sakatlık geçirdi, tedavisi saha içerisinde devam ediyor.
5'Sol taraftan etkili geldi Lausanne, çizgiye inilerek içeri kesilen topa Mert Günok müdahale etti ve kornere attı.
1'İlk düdük çaldı ve maç başladı.
Beşiktaş - Lausanne Sport ilk 11'ler
Beşiktaş: Mert, Svensson, Paulista, Uduokhai, Taylan, Ndidi, Orkun, Emirhan, Rafa, Joao Mario, Abraham
Lausanne-Sport: Letica, Mouanga, Sow, Okoh, Poaty, Soppy, Roche, Custodio, Lekoueiry, Diakite, Butler-Oyedeji.