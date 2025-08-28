Beşiktaş'ta Solskjaer dönemi sona erdi

UEFA Konferans Ligi play-off turunda Lausanne’a 1-0 yenilerek Avrupa'ya veda eden Beşiktaş, teknik direktör Ole Gunnar Solskjaer ile yollarını ayırdığını açıkladı.

Beşiktaş'ta Ole Gunnar Solskjaer dönemi sona erdi. Siyah-beyazlılar, 52 yaşındaki Norveçli teknik adam ile yollarını ayırdığını açıkladı.

Siyah-beyazlı kulüpten yapılan paylaşımda şu ifadeler yer aldı:

"Teknik Direktör Ole Gunnar Solskjaer ile olan sözleşmemiz yapılan yönetim kurulu toplantısında alınan karar neticesinde feshedilmiştir.

Başkanımız Serdal Adalı toplantı sonrası yaptığı görüşmede Solskjaer’e bugüne kadar olan hizmetleri için teşekkür etti.

Kamuoyunun bilgisine saygılarımızla sunarız."

Solskjaer'in Beşiktaş karnesi

Beşiktaş'ın teknik direktörlük koltuğuna 2025 yılının Ocak ayında geçen Norveçli çalıştırıcı, Beşiktaş'ın başında 29 maça çıktı. Siyah-beyazlılar, Solskjaer yönetiminde 15 galibiyet, 5 beraberlik ve 9 mağlubiyet yaşadı.

Süper Lig'de 18 maçta 10 galibiyet, 4 beraberlik ve 4 mağlubiyet yaşayan tecrübeli çalıştırıcı, Türkiye Kupası'nda ise 3 maça çıkarken 2 galibiyet, 1 mağlubiyet ile organizasyona çeyrek finalde veda etti.

Beşiktaş, Solskjaer yönetiminde geçtiğimiz sezon UEFA Avrupa Ligi'nde 2 maça çıktı. Siyah-beyazlılar grup aşamasında Twente'ye 1-0 mağlup olurken Atletic Bilbao'yu ise İstanbul'da 4-1 mağlup etti.

Solskjaer'in Beşiktaş'ı, 2024-25 sezonunu 62 puanla 4. sırada tamamladı.

2025-26 sezonunu UFA Avrupa Ligi 2. ön eleme turuyla açan siyah-beyazlılar, Solskjaer yönetimde Arda Turan'ın çalıştırdığı Shakhtar Donetsk'e 4-2 ve 2-0'lık skorlarla mağlup olarak yoluna Konferans Ligi'nde devam etti.

Konferans Ligi play-offf turunda İsviçre'nin Lausanne takımıyla eşleşen Beşiktaş, deplasmanda 1-1 berabere kaldığı rakibine evinde 1-0 mağlup olarak Avrupa kupalarına veda etti.

Beşiktaş, Ole Gunnar Solskjaer yönetiminde bu sezon Süper Lig'de tek maç oynadı. Siyah-beyazlılar, sahasında karşı karşıya geldiği Eyüpspor'u 2-1 mağlup etti.

Derbilerde fark yarattı

Ole Gunnar Solskjaer, Beşiktaş'ın başında geride bıraktığımız sezon 3 derbi mücadelesine çıktı. Siyah-beyazlılar, Norveçli teknik adam yönetiminde sahasında Trabzonspor ve Galatasaray'ı 2-1 mağlup ederken deplasmanda Fenerbahçe'yi ise 1-0 ile geçti.