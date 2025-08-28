Süper Lig hakemi düdüğünü astı!

FIFA kokartlı hakem Halil Umut Meler’in hakemliği bıraktığı iddia edildi. Son olarak Beşiktaş-Eyüpspor maçını yöneten 39 yaşındaki Meler’in, yeni sezon öncesi yeterlilik testinde yaşadığı sıkıntıların ardından bu kararı aldığı öne sürüldü.

Bu sezon Beşiktaş-Eyüpspor maçını yöneten Halil Umut Meler'in, hakemliği bıraktığı iddia edildi.

39 yaşındaki Halil Umut Meler son olarak Süper Lig'de Beşiktaş - Eyüpspor maçını yönetmişti.

Ekol Sports'un haberine göre; FIFA hakemi Halil Umut Meler hakemliği bıraktığını açıkladı. Yeni sezon öncesinde yapılan fiziksel yeterlilik testini geçememesiyle gündeme gelen FIFA kokartlı hakem Halil Umut Meler, Süper Lig'deki görevini riske atmıştı.

Türkiye'nin en üst düzey hakemleri arasında yer alan Meler, Merkez Hakem Kurulu'nun tanıdığı telafi koşusuna katıldı ve bu kez testi başarıyla tamamladı.