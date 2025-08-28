Dursun Özbek: Şampiyonlar Ligi'ne göre bir takım kurduk

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde zorlu sezona uygun bir kadro kurduklarını söyleyen Galatasaray Başkanı Dursun Özbek, "Özellikle performansı yüksek takımların gelmesi Galatasaray'ı motive eden bir husus. Son derece başarılı olacağımızı düşünüyorum" ifadelerini kullandı.

Türkiye'yi UEFA Şampiyonlar Ligi'nde temsil edecek tek takım Galatasaray'ın rakipleri belirlendi.

Monaco'daki kura çekiminde Galatasaray'ı kulüp başkanı Dursun Özbek, ikinci başkan Metin Öztürk, başkan yardımcısı Niyazi Yelkencioğlu, yönetim kurulu üyesi Fatih Demircan, Sportif AŞ başkan vekilleri Abdullah Kavukcu ile Maruf Güneş ve Futbol A Takımı İdari Direktörü Uğur Yıldız temsil etti.

Galatasaray'ın rakipleri Liverpool (İngiltere), Manchester City (İngiltere), Eintracht Frankfurt (Almanya), Atletico Madrid (İspanya), Bodo/Glimt (Norveç), Ajax (Hollanda), Monaco (Fransa) ve Union Saint-Gilloise (Belçika) oldu.

DURSUN ÖZBEK: BAŞARILI OLACAĞIMIZI DÜŞÜNÜYORUM

Kura çekiminin ardından kulüp televizyonuna açıklamalarda bulunan Galatasaray Başkanı Dursun Özbek, "Şampiyonlar Ligi'nde dünya futbolunda marka olmuş takımlar mücadele ediyor. Galatasaray da bu takımlardan bir tanesi. Özellikle performansı yüksek takımların gelmesi Galatasaray'ı motive eden bir husus. Son derece başarılı olacağımızı düşünüyorum çünkü ona göre bir takım kurduk. Zaten geçen sezondan gelen kadroyu muhafaza ediyoruz. Birkaç nokta transfere ihtiyacımız vardı. Onları gerçekleştirdik. Bir-iki ufak eksiğimiz olabilir. Onları sonuçlandırmak için çalışıyoruz. Taraftarlarımıza ve Türk insanına çok güzel maçlar izlettireceğimizi düşünüyorum. İnşallah şans da bizim yanımızda olur. Bir üst tura çıkmak istiyoruz. Hedefimiz Şampiyonlar Ligi'nde en üst seviyeye kadar gitmek. Bu hedef için çalışıyoruz" diye konuştu.

Wilfried Singo transferi için Monaco yöneticileriyle görüşmeleri olduğunu hatırlatan Özbek, "Onlara, 'Burada inşallah maç yaparız' demiştim. O da oldu. Özellikle Fransa'da çok büyük bir taraftar grubumuz var. Yapacağımız maçların bir kısmı deplasmanda olsa da kendi evimizdeki rahatlıkla oynayacağız. Özellikle Monaco'da Fransa'dan gelecek taraftarlarımız bizi teşvik edecektir. Frankfurt da evimiz gibi. Hem başarı hem de futbol keyfi olarak güzel bir Şampiyonlar Ligi sezonu bizi bekliyor" ifadelerini kullandı.

ABDULLAH KAVUKCU: RAKİPLERİMİZ DÜŞÜNSÜN

Galatasaray Sportif AŞ Başkan Vekili Abdullah Kavukcu ise "Çok başarılı olacağımıza inanıyorum. Geçen sezonki kadromuzu koruduk. Rakiplerimiz düşünsün. Hocamıza, ekibimize, takımımıza ve taraftarlarımıza inanıyorum. Çok başarılı olacağız" diye konuştu.

Kadro kalitelerine değinen Kavukcu, "Kadromuza takviyeler yaptık. Rakiplerimizin hiçbirinde bir Osimhen yok. İnşallah iyi olacak" dedi.

Kavukcu, Monaco'dan Wilfried Singo'nun transfer edilmesine ilişkin, "Hocamızın bizden isteği ve başkanımızın kararları çerçevesinde çalışıyoruz. Galatasaray, çok farklı noktaya geldi. İstesek 4-5 oyuncu alabiliriz ama A kalite olması önemli. Doğrudan oynayabilecek, bizi sonuca götürecek, eksik bölgelerimiz için transferler yaptık. Hocamız ne istediyse onu yaptık. Nokta atışı transferler yapıyoruz. Yabancı oyuncu sayısıyla ilgili bir kriter var. Ona göre transfer yapıyoruz. Yerli statüsündeki oyuncular zaten sayılı" ifadelerini kullandı.