Haydarpaşa açıklarında arızalanan gemi Ahırkapı'ya demirletildi

Yalova'dan Ordu'ya seyri sırasında İstanbul Boğazı'nda arızalanan kuru yük gemisi, emniyetle Ahırkapı'ya demirletildi.Abone ol
Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğünün ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından yapılan açıklamada, Yalova'dan Ordu'ya giden "VIKTOR ZABELIN" adlı 108 metre boyundaki kuru yük gemisinde Haydarpaşa Mendireği açıklarında makine arızası yaşandığı belirtildi.
Açıklamada geminin, İstanbul Gemi Trafik Hizmetleri Merkezi koordinasyonunda çekilerek, Ahırkapı Demir Sahası'na emniyetle demirletildiği kaydedildi.