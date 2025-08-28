Dışişleri Bakanı Hakan Fidan: Tehdit edilmedikçe tehdit etmeyiz

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan katıldığı canlı yayında yaptığı açıklamada, "Bize düşmanlık yapılmadığı sürece düşmanlık eden bir yapımız yok. Bize düşmanlık yapılırsa geri adım atmayız." şeklinde konuştu.

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan katıldığı TGRT canlı yayında gündeme ilişkin merak edilen soruları cevaplıyor. Hakan Fidan'ın açıklamaları özetle şöyle:

Filistin meselesi dünyanın herhangi yerinde devam eden meseleler gibi değil. Cumhurbaşkanımızın en başta ortaya koyduğu vizyonu daha ileriye taşıyarak bu meselede mesafeler kat ettik. Bu konuda dünyanın retoriği değişti. Filistin'deki kan, yeryüzündeki adaletsizliğin değişmesine zemin hazırlayacaktı.

İSRAİL 67 SINIRLARININ İLERİSİNE GİDEREK YAYILMACILIK UYGULUYOR

Bu konuda atılan her türlü adım fayda gösteriyor gibi olmasa da orta ve uzun vadede mutlaka etkili olacaktır. Daha profesyonel düşünerek mücadele etmemiz gerekiyor. Geçmişte de çok dram oldu, 1967 savaşları gibi. Biz diyoruz ki tarihten ders çıkaralım. İsrail 67 sınırlarının ilerisine giderek yayılmacılık uyguluyor. Filistin, İslam dünyasının jeostratejik sorunu haline dönüşüyor. İsrail yayılmacılığının bölge için büyük bir tehdit olduğu netlik kazanmıştır.

İsrail'i durdurma konusunda en fazla aracı olan ABD bunu kullanamıyor. ABD, kendi değerlerine ters olan ne varsa savunan bir ülkeyi savunma durumuna düşüyor. Amerikan politik sistemi mutlaka kendini sorgulayacaktır. Halktan destek getirmeyeceği kesin. Belli lobilerden destek gelir yalnız bu politikaya.

İSLAM ÜLKELERİNİN ABD ÜZERİNDEKİ ETKİLERİNİ KULLANMASI GEREK

Arap ülkelerinin en az bizim kadar bu işin sona ermesi konusunda gayretlerinden şüphem yok. İslam ülkelerinin resmi olarak İsrail'le pek bir ilişkisi yok. İslam ülkelerinin ABD üzerindeki etkilerini kullanması gerek. Arap ülkelerinin çoğunluğu en az bizim kadar hassaslar ama çaresizlik içerisine sokuldukları bir denklem var. Buradan İsrail'in kabul edebileceği bir sonuç çıkmadı.

'Komşularımızda ne oluyor?' meselesi yıllardır takip ettiğimiz ve edeceğimiz bir konu. Suriye'de jeopolitik bir kavram var, bunun bölgeye yansıması var. İsrail'in Suriye ile ilgili ortaya koyduğu tavrın kabul edilebilir bir tarafı yok.

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN'IN "KILIÇ KININDAN ÇIKARSA..." SÖZÜ NE ANLAMA GELİYOR?

(Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın "Kılıç kınından çıkarsa kaleme ve kelama gerek kalmaz." sözünün ne anlama geldiğinin sorulması üzerine) Kadim bir devlet geleneğinden geliyoruz. Zor bir geçmişimiz oldu, muhtemelen zor bir geleceğimiz de olacak. Biz bize düşmanlık yapılmadığı sürece düşmanlık eden bir yapımız yok. Cumhurbaşkanı'mızı yakından tanıyorum. Milli güvenlik konularında inanılmaz bir hassasiyeti var. Sınırımızın ötesinde bir tehdit oluştuğu zaman, biz onun burada bizi vurmasını beklemiyoruz. Bize düşmanlık yapılırsa geri adım atmayız.

"VİCDAN SAHİBİ YAHUDİLER OLANLARA 'SOYKIRIM' DİYOR"

Dünya Yahudi toplumu içinde de çok ciddi bir bölünme var. Vicdan sahibi olanlar yaşananlara 'soykırım' diyor. Netanyahu'nun arkadaşlarıyla birlikte ortaya koyduğu tarihsel çılgınlık, Hitler çılgınlığının tekrarı.