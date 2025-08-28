BIST 11.369
Guterres'ten siyasi ve ekonomik krizle mücadele eden Haiti'ye acil yardım çağrısı

BM Genel Sekreteri Guterres, uzun yıllardır siyasi, ekonomik ve güvenlik gibi sorunlarla boğuşan ve milyonlarca kişinin insani yardıma muhtaç olduğu Haiti için acil yardım çağrısında bulundu.

Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Antonio Guterres, Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nde (BMGK) yaptığı konuşmada, "2025 yılında 3,9 milyon insanı desteklemek için 908 milyon dolara ihtiyacımız var ancak bunun yüzde 10'undan azı karşılandı, bu da Haiti'yi, dünyanın en az fonlanan insani yardım çağrısı yapıyor." dedi.

Haiti'de 1,7 milyondan fazla insanın hiç yardım alamama riskiyle karşı karşıya olduğuna işaret eden Guterres, "Bu bir fon açığı değil, bu bir ölüm kalım meselesi. Tüm bağışçıları, hayat kurtaran operasyonlar durmadan önce harekete geçmeye çağırıyorum." ifadelerini kullandı.

Guterres, Haiti halkının "büyük bir acı fırtınasının içinde" olduğunu kaydederek, "Siviller, tecavüz ve cinsel şiddetle ilgili korkunç haberlerle kuşatılmış durumda. Hastaneler ve okullar tekrar tekrar saldırıya uğruyor. Hukukun üstünlüğü çökmüş durumda." diye konuştu.

Haiti'nin "en endişe verici" beş küresel açlık bölgesinden biri olduğunu belirten Guterres, "Haiti utanç verici bir şekilde göz ardı ediliyor ve ne yazık ki yetersiz fon alıyor." değerlendirmesinde bulundu.

Guterres, Haiti'de çocukların acil olarak korunması, şiddet faillerinin hesap vermesi ve BMGK'nin hızlı bir şekilde harekete geçmesi çağrısı yaptı.

Amerika kıtasının en yoksul ülkelerinden Haiti, çetelerin yol açtığı şiddet sarmalı ve iktidar boşluğu nedeniyle ekonomik çöküşün eşiğinde bulunuyor. Uzun yıllardır siyasi, ekonomik ve güvenlik krizi gibi temel problemlerle boğuşan Haiti, 11 milyonu aşan nüfusuyla kıtlık tehlikesi yaşıyor.

