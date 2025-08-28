Trump, Rusya'nın Kiev'e düzenlediği saldırılardan memnun değil

Beyaz Saray Sözcüsü Karoline Leavitt, ABD Başkanı Donald Trump'ın, Rusya'nın Ukrayna'nın başkenti Kiev'e düzenlediği son saldırılardan mutlu olmadığını belirtti.

Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelensky, Rus ordusunun başkent Kiev'e düzenlediği hava saldırısında 4'ü çocuk, 17 kişinin hayatını kaybettiğini, onlarca kişinin yaralandığını bildirdi.

Beyaz Saray Sözcüsü Karoline Leavitt, düzenlediği basın brifinginde Rusya-Ukrayna Savaşı ve Kiev'e düzenlenen son saldırılara ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

"BAŞKAN BU HABERE SEVİNMEDİ AMA ŞAŞIRMADI DA"

ABD'li sözcü, Rusya'nın Kiev'e yönelik son saldırıları hakkında Trump'ın ne düşündüğüyle ilgili olarak, "Başkan bu habere sevinmedi ama şaşırmadı da. Bu iki ülke çok uzun süredir savaş halinde." açıklamasını yaptı.

Leavitt, Rusya'nın Kiev'e son saldırılarından önce Ukrayna'nın da Rusya'nın petrol rafinerilerini hedef aldığını anımsatarak, "Aslında ağustos ayı boyunca yaptıkları saldırılarla Rusya'nın petrol rafinerisi kapasitesinin yüzde 20'sini devre dışı bıraktılar." değerlendirmesini yaptı.

"BELKİ DE İKİ TARAF DA SAVAŞI BİTİRMEYE HAZIR DEĞİLDİR"

Trump'ın süreci yakın şekilde takip ettiğini vurgulayan Leavitt, "Başkan bu savaşın sona ermesini istiyor ancak belki de bu savaşın iki tarafı savaşı sona erdirmeye hazır değildir." diye konuştu.

ABD olarak kendileri ne isterse istesin savaşın sona ermesi için Rusya ile Ukrayna'nın bir araya gelip müzakere etmesi gerektiğine dikkati çeken Beyaz Saray Sözcüsü, "Başkan savaşın sona ermesini istiyor, ancak bu iki ülkenin liderinin de savaşın sona ermesini istiyor olması gerekiyor." yorumunu yaptı.