BIST 11.369
DOLAR 41,04
EURO 48,09
ALTIN 4.508,02
HABER /  GÜNCEL

Sağlık Bakanlığı: MHRS uygulamasında herhangi bir sistemsel zafiyet bulunmamaktadır

Sağlık Bakanlığı: MHRS uygulamasında herhangi bir sistemsel zafiyet bulunmamaktadır

Sağlık Bakanlığı, Merkezi Hekim Randevu Sistemi (MHRS) üzerinden usulsüz randevu alındığı iddiasının gerçeği yansıtmadığını duyurdu.

Abone ol

Bakanlığın "Sağlık Bakanlığı Sağlıklı Çözüm" adlı NSosyal hesabından, bazı basın organları ve sosyal medyada "Randevu Çetesi" başlığıyla yer alan MHRS üzerinden usulsüz randevu alındığı iddialarına ilişkin açıklama yapıldı.

"MHRS uygulamasında herhangi bir sistemsel zafiyet bulunmamaktadır. MHRS'de bot yazılımlar ve olağan dışı erişim denemelerine karşı gerekli tüm teknik ve güvenlik tedbirleri sürekli olarak alınmakta ve güncellenmektedir." ifadesi kullanılan açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Kullanıcı ve IP bazlı erişim limitleri, CAPTCHA doğrulamaları ve kara listeleme yöntemleri gibi çok yönlü sistemsel güvenlik önlemleri kesintisiz şekilde uygulanmaktadır. Vatandaşların kişisel bilgilerini kesinlikle üçüncü kişilerle paylaşmamaları, 'Ücret karşılığında randevu alma' vaadiyle ortaya çıkan kişi veya gruplara itibar etmemeleri, yalnızca resmi uygulamalar ve kanallar üzerinden randevu talebinde bulunmaları büyük önem arz etmektedir. Bakanlığımız, vatandaşlarımızın sağlık hizmetlerine güvenli şekilde erişebilmesi için gerekli tüm tedbirleri uygulamakta ve sürekli olarak geliştirmektedir."

ÖNCEKİ HABERLER
Trump, Rusya'nın Kiev'e düzenlediği saldırılardan memnun değil
Trump, Rusya'nın Kiev'e düzenlediği saldırılardan memnun değil
Guterres'ten siyasi ve ekonomik krizle mücadele eden Haiti'ye acil yardım çağrısı
Guterres'ten siyasi ve ekonomik krizle mücadele eden Haiti'ye acil yardım çağrısı
Beyoğlu'nda apartmanda patlama! Çıkan yangın söndürüldü
Beyoğlu'nda apartmanda patlama! Çıkan yangın söndürüldü
Beşiktaş'ta Solskjaer dönemi sona erdi
Beşiktaş'ta Solskjaer dönemi sona erdi
Haydarpaşa açıklarında arızalanan gemi Ahırkapı'ya demirletildi
Haydarpaşa açıklarında arızalanan gemi Ahırkapı'ya demirletildi
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan: Tehdit edilmedikçe tehdit etmeyiz
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan: Tehdit edilmedikçe tehdit etmeyiz
Süper Lig hakemi düdüğünü astı!
Süper Lig hakemi düdüğünü astı!
Milleti haraca bağlamaya çalışan çetelere karşı özel önlem alındı
Milleti haraca bağlamaya çalışan çetelere karşı özel önlem alındı
Dursun Özbek: Şampiyonlar Ligi'ne göre bir takım kurduk
Dursun Özbek: Şampiyonlar Ligi'ne göre bir takım kurduk
Başakşehir Avrupa’ya farklı veda etti
Başakşehir Avrupa’ya farklı veda etti
Almanya'da Gazze protestosuna polisten sert müdahale
Almanya'da Gazze protestosuna polisten sert müdahale
Samsunspor yoluna Konferans Ligi'nde devam edecek
Samsunspor yoluna Konferans Ligi'nde devam edecek