Bakan Yerlikaya duyurdu: Kulüp başkanını öldüren zanlı yakalandı

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Alemdağ Spor Kulübü Başkanı Tuncay Meriç'i silahla öldüren şüphelinin Edirne'de yakalandığını duyurdu.

Abone ol

Bakan Yerlikaya, NSosyal'den yaptığı paylaşımda, 27 Ağustos Çarşamba günü İstanbul'un Çekmeköy ilçesinde Alemdağ Spor Kulübü Başkanı Meriç'in kafede yemek yediği sırada öldürülmesiyle ilgili istihbari çalışmalar ve yoğun takip sonucu şüpheli E.H'nin Uzunköprü ilçe merkezinde düzenlenen operasyonda yakalandığını bildirdi.

Edirne Valisi, İstanbul ve Edirne il emniyet müdürleri, Edirne İl Jandarma Komutanı ile operasyonda emeği geçen polis ve jandarma personelini tebrik eden Yerlikaya, "Allah ayağımıza taş değdirmesin." ifadesini kullandı.

Ne olmuştu?

İstanbul’un Çekmeköy İlçesinde Alemdağ Spor Kulübü Başkanı Tuncay Meriç, 27 Ağustos'ta kafede yemek yediği sırada vuruldu.

Sağlık ekibinin kontrollerinde başından vurularak ağır yaralandığı anlaşılan Tuncay Meriç, ambulansla hastaneye kaldırıldı. Meriç, yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.

Olay yerinde inceleme yapan polis ekipleri, kaçan saldırganı yakalamak için çalışma başlatmıştı.

Tuncay Meriç hakkında:

Alemdağ Spor Kulübü Başkanı Tuncay Meriç 49 yaşındaydı. Uzun yıllardır Alemdağ Spor Kulübü’nün başkanlığını yürüten Meriç, amatör futbola katkılarıyla biliniyordu.

Çekmeköy ve çevresinde gençlerin spora yönlendirilmesi için birçok çalışma gerçekleştiren Tuncay Meriç, spor camiasında tanınan isimlerden biriydi.