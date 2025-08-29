BIST 11.398
HABER /  MEDYA

AK Parti yüzünden dinden soğudum diyen Zeynep Oral'a Ahmet Hakan'dan yanıt

Ahmet Hakan "AK Parti yüzünden dinden soğudum. Ben artık dua etmiyorum." diyen Cumhuriyet yazarı Zeynep Oral'ı, özensiz, mantıksız ve cehalet içinde olmakla eleştirdi.

Cumhuriyet gazetesi yazarı Zeynep Oral'ın “AK Parti yüzünden dinden soğudum. Ben artık dua etmiyorum.” sözleri tartışma başlattı.

Hürriyet Genel Yayın Yönetmeni Ahmet Hakan, bugünkü yazısında Oral'ı eleştirdi.

"Atatürk'ten niye soğumuyorsun"

AK Parti'yi gerekçe gösterip dinden soğuduğunu söyleyen Oral'a seslenen Hakan, "İslam’ın bir siyasi partiyle özdeşleştirilmesinin yanlış olacağını bir milim olsun aklına getirmeye tenezzül etmiyor Zeynep Oral. Madem din adına yapılan yanlışlar seni dinden soğutuyor. O zaman Atatürk adına yapılan bazı saçmalıklara bakıp Atatürk’ten de soğu. Niye soğumuyorsun? Çünkü azıcık özen gösteriyorsun ve “Atatürk adına yapılan saçmalık başka bir şey, Atatürk başka bir şey” denklemini kuruyorsun." ifadelerini kullandı.

Hakan, sanat, kültür, tiyatro konularında olağanüstü titiz olduğunu söyleyen Oral'a, "Din, İslam, Müslümanlık, AK Parti söz konusu olduğunda...Alabildiğine özensizlik, alabildiğine mantıksızlık, alabildiğine cehalet. Bu mudur yani? Evet budur." sözleriyle tepki gösterdi.

