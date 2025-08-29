2025 Avrupa Basketbol Şampiyonası'nda sürpriz sonuç

2025 Avrupa Basketbol Şampiyonası'nda (EuroBasket 2025) C ve D Grubu'nda ilk maçlar oynandı. Gürcistan, son Avrupa şampiyonu İspanya'yı 83-69 yendi.Abone ol
Kıbrıs Rum Kesimi'nin Limassol kentinin ev sahipliği yaptığı C Grubu ile Polonya'nın Katowice şehrindeki D Grubu'nda ilk müsabakalar tamamlandı.
C Grubu'nda Gürcistan, son Avrupa şampiyonu İspanya'yı 83-69 yenerek büyük bir sürprize imza attı.
Gruptaki diğer müsabakalarda Bosna Hersek, ev sahibi Kıbrıs Rum Kesimi'ni 91-64, Yunanistan ise İtalya'yı 75-66 mağlup etti.
D Grubu'nda İsrail, İzlanda'yı 83-71, Fransa da Belçika'yı 92-64 yendi. Ev sahibi Polonya ise EuroBasket 2017 şampiyonu Slovenya'ya 105-95 üstünlük kurmayı başardı.
Gruplarda oynanan karşılaşmalarda alınan sonuçlar şöyle:
C Grubu:
Gürcistan-İspanya: 83-69
Bosna Hersek-Kıbrıs Rum Kesimi: 91-64
Yunanistan-İtalya: 75-66
D Grubu:
İsrail-İzlanda: 83-71
Belçika-Fransa: 64-92
Slovenya-Polonya: 95-105
Üçüncü günün maç programı
EuroBasket 2025'te A Milli Basketbol Takımı'nın yer aldığı A Grubu ve B Grubu'nda ikinci maçlar yarın yapılacak.
Karşılaşmaların programı şöyle:
A Grubu:
14.45 Türkiye-Çekya
18.00 Estonya-Letonya
21.15 Portekiz-Sırbistan
B Grubu:
13.30 Almanya-İsveç
16.30 Litvanya-Karadağ
20.30 Finlandiya-Büyük Britanya