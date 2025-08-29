BIST 11.398
DOLAR 41,15
EURO 48,00
ALTIN 4.512,58
HABER /  GÜNCEL

Balıkesir'de kamyon kırmızı ışıkta bekleyen araçlara çarptı: 1 ölü 3 yaralı

Balıkesir'de kamyon kırmızı ışıkta bekleyen araçlara çarptı: 1 ölü 3 yaralı

Balıkesir'in Ayvalık ilçesinde, zincirleme trafik kazasında 1 kişi öldü, 3 kişi yaralandı.

Abone ol

A.B. (24) idaresindeki 63 ADJ 826 plakalı kamyon, Ayvalık'ın Altınova Mahallesi'ne giriş sapağında, kırmızı ışıkta bekleyen yolcu otobüsü, tır ve otomobile çarptı.

Kazada, kamyon sürücüsü A.B. ile diğer araçlarda bulunan Z.V.M, A.V.M. ve M.M. yaralandı.

İhbar üzerine bölgeye jandarma, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

İtfaiye ekipleri tarafından araçlarda sıkıştıkları yerlerden çıkarılan yaralılar, sağlık ekiplerince Ayvalık Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Ağır yaralanan kamyon sürücüsü A.B. yapılan müdahaleye rağmen hayatını kaybetti.

Kazayla ilgili soruşturma sürüyor.

ÖNCEKİ HABERLER
İsrailli Bakan'dan, Gazze'de 'açlık ve susuzluktan öldürme' planı
İsrailli Bakan'dan, Gazze'de 'açlık ve susuzluktan öldürme' planı
İstanbul'da özel harekat desteğiyle kaçak göçmenlere operasyon
İstanbul'da özel harekat desteğiyle kaçak göçmenlere operasyon
ABD'ye ait bir denizaltı ile 7 savaş gemisi Karayipler'e hareket etti
ABD'ye ait bir denizaltı ile 7 savaş gemisi Karayipler'e hareket etti
2025 Avrupa Basketbol Şampiyonası'nda sürpriz sonuç
2025 Avrupa Basketbol Şampiyonası'nda sürpriz sonuç
Polonya’da hava gösterisi hazırlığında F-16 kazası
Polonya’da hava gösterisi hazırlığında F-16 kazası
Starbucks'a boykot darbesi! Yüzde 36 düşü...
Starbucks'a boykot darbesi! Yüzde 36 düşü...
Elazığ'da deprem! AFAD duyurdu
Elazığ'da deprem! AFAD duyurdu
Sağlık Bakanlığı: MHRS uygulamasında herhangi bir sistemsel zafiyet bulunmamaktadır
Sağlık Bakanlığı: MHRS uygulamasında herhangi bir sistemsel zafiyet bulunmamaktadır
Trump, Rusya'nın Kiev'e düzenlediği saldırılardan memnun değil
Trump, Rusya'nın Kiev'e düzenlediği saldırılardan memnun değil
Guterres'ten siyasi ve ekonomik krizle mücadele eden Haiti'ye acil yardım çağrısı
Guterres'ten siyasi ve ekonomik krizle mücadele eden Haiti'ye acil yardım çağrısı
Beyoğlu'nda apartmanda patlama! Çıkan yangın söndürüldü
Beyoğlu'nda apartmanda patlama! Çıkan yangın söndürüldü
Beşiktaş'ta Solskjaer dönemi sona erdi
Beşiktaş'ta Solskjaer dönemi sona erdi