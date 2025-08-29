BIST 11.369
DOLAR 41,15
EURO 48,06
ALTIN 4.519,55
HABER /  DÜNYA

Polonya’da hava gösterisi hazırlığında F-16 kazası

Polonya’da hava gösterisi hazırlığında F-16 kazası

Polonya’nın Radom kentinde hafta sonu yapılması planlanan uluslararası hava gösterisi hazırlıkları sırasında Hava Kuvvetlerine ait bir F-16 savaş uçağı düştü.

Abone ol

Polonya'da bu hafta sonu yapılması planlanan uluslararası hava gösterisinin hazırlıkları sırasında ülkeye ait bir F-16 savaş uçağı düştü.

Polonya'nın PAP haber ajansı, ülkenin orta kesimlerindeki Radom'da bu hafta sonu yapılması planlanan uluslararası hava gösterisinin hazırlıkları sırasında bir F-16 savaş uçağının düştüğünü bildirdi.

Polonya Hava Kuvvetlerine ait uçağın düşmesine ilişkin ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından açıklama yapan Hükümet Sözcüsü Adam Szlapka, "Radom'da bir trajedi meydana geldi. Hava gösterisi hazırlıkları sırasında bir F-16 düştü. Ne yazık ki pilot hayatını kaybetti." ifadelerine yer verdi.

Polonya Savunma Bakanı Wladyslaw Kosiniak-Kamysz'in de olay yerine gittiği belirtilirken, kazaya ilişkin soruşturma başlatıldığı kaydedildi.

ÖNCEKİ HABERLER
Starbucks'a boykot darbesi! Yüzde 36 düşü...
Starbucks'a boykot darbesi! Yüzde 36 düşü...
Elazığ'da deprem! AFAD duyurdu
Elazığ'da deprem! AFAD duyurdu
Sağlık Bakanlığı: MHRS uygulamasında herhangi bir sistemsel zafiyet bulunmamaktadır
Sağlık Bakanlığı: MHRS uygulamasında herhangi bir sistemsel zafiyet bulunmamaktadır
Trump, Rusya'nın Kiev'e düzenlediği saldırılardan memnun değil
Trump, Rusya'nın Kiev'e düzenlediği saldırılardan memnun değil
Guterres'ten siyasi ve ekonomik krizle mücadele eden Haiti'ye acil yardım çağrısı
Guterres'ten siyasi ve ekonomik krizle mücadele eden Haiti'ye acil yardım çağrısı
Beyoğlu'nda apartmanda patlama! Çıkan yangın söndürüldü
Beyoğlu'nda apartmanda patlama! Çıkan yangın söndürüldü
Beşiktaş'ta Solskjaer dönemi sona erdi
Beşiktaş'ta Solskjaer dönemi sona erdi
Haydarpaşa açıklarında arızalanan gemi Ahırkapı'ya demirletildi
Haydarpaşa açıklarında arızalanan gemi Ahırkapı'ya demirletildi
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan: Tehdit edilmedikçe tehdit etmeyiz
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan: Tehdit edilmedikçe tehdit etmeyiz
Süper Lig hakemi düdüğünü astı!
Süper Lig hakemi düdüğünü astı!
Milleti haraca bağlamaya çalışan çetelere karşı özel önlem alındı
Milleti haraca bağlamaya çalışan çetelere karşı özel önlem alındı
Dursun Özbek: Şampiyonlar Ligi'ne göre bir takım kurduk
Dursun Özbek: Şampiyonlar Ligi'ne göre bir takım kurduk