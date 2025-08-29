Beşiktaş'ta Solskjaer ile yollar ayrıldı! İşte yerine geçecek isim
Lausanne takımına yenilerek Avrupa defterini kapatan Beşiktaş, teknik direktör Solskjaer ile yollarını ayırdı. Beşiktaş'ın yeni teknik direktörü kim olacak? İşte detaylar...
Bu sezon Avrupa macerasına UEFA Avrupa Ligi elemelerinde Ukrayna'nın Shakhtar Donetsk takımıyla eşleşerek başlayan Beşiktaş, iki maçta da rakibine yenilince yoluna UEFA Konferans Ligi'nde devam etti. Üçüncü eleme turunda İrlanda'nın St. Patrick's takımını saf dışı bırakan siyah-beyazlı ekip, play-off turunda ise İsviçre temsilcisi Lausanne ile eşleşti. Lausanne ile deplasmanda oynanan ilk maçta rakibiyle 1-1 berabere kalan siyah-beyazlılar, İstanbul'da taraftarının karşısında çıktığı rövanşı kaybederek Avrupa'ya veda etti.
Beşiktaş UEFA Konferans Ligi'nde oynanan Lausanne maçının ardından Ole Gunnar Solskjaer ile yollarını ayırdı. Yönetim, kısa sürede yeni teknik adam için harekete geçti ve camianın uzun süredir beklediği isimle anlaştı.
Beşiktaş Başkanı Serdal Adalı, Sergen Yalçın ile yaptığı görüşmede el sıkıştı. 52 yaşındaki teknik adam, iki yıllık sözleşme imzalayarak ikinci kez Beşiktaş'ın başına geçti. Yalçın'ın bugün takımla ilk antrenmanına çıkacağı belirtildi.
Beşiktaş taraftarlarının çok sevdiği Yalçın, daha önce 2020-2021 sezonunda siyah-beyazlılara hem Süper Lig hem Türkiye Kupası'nı kazandırarak çifte şampiyonluk yaşatmıştı. O dönemki başarılarıyla kulüp tarihine geçen tecrübeli çalıştırıcı, yeniden göreve dönerek camiada büyük heyecan yarattı.