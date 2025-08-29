BIST 11.398
HABER /  EKONOMİ

Benzin sonrası motorine zam geliyor! Depoları fulleyin, gece yarısı zamlı fiyat geçerli olacak

Benzin sonrası motorine zam geliyor! Depoları fulleyin, gece yarısı zamlı fiyat geçerli olacak

Akaryakıt fiyatları uzun süre hareketsiz kalmıştı. Ardından geçtiğimiz günlerde benzine zam gelmişti. Bu kez motorinin fiyatı değişiyor. Zamlı fiyat gece yarısından itibaren geçerli olacak. Güncel akaryakıt fiyatları ne kadar oldu?

Geçtiğimiz günlerde gerçekleşen benzin zammının ardından bu kez de motorin litre fiyatında artış yaşanacak. 30 Ağustos Cumartesi gününden itibaren geçerli olmak üzere, motorine 1 TL’yi aşan bir zam yapılması bekleniyor. Halk TV'de yer alan habere göre yeni tarifenin gece yarısı itibarıyla pompa fiyatlarına yansıtılacağı belirtildi.

Akaryakıt fiyatları, Brent petroldeki hareketlilik, döviz kuru ve küresel gelişmelerden etkileniyor. 

Bir süredir zam haberinin gelmediği akaryakıtta tabela değişti. Benzine 27 Ağustos'ta 1 lira 21 kuruş zam geldi.

İşte 29 Ağustos Cuma gününe ait güncel akaryakıt fiyatları...

İstanbul Avrupa yakası 

Benzin litre fiyatı: 52.84 TL

Motorin litre fiyatı: 52.15 TL

LPG litre fiyatı: 26.51 TL

İstanbul Anadolu yakası

Benzin litre fiyatı: 52.69 TL

Motorin litre fiyatı: 52.03 TL

LPG litre fiyatı: 25.88 TL

