Kim Milyoner Olmak İster'e damga vuran an rüyasında gördüğü gerçek oldu

ATV’nin sevilen yarışması Kim Milyoner Olmak İster’de Cemal Arda Ermutlu isimli yarışmacı, seyirci jokerini kullandıktan sonra elendi. “Rüyamda gördüğüm gibi oldu” sözleriyle veda eden yarışmacı, geceye damga vurdu.

ATV’de Oktay Kaynarca’nın sunumuyla ekranlara gelen "Kim Milyoner Olmak İster" programında dikkat çeken performanslar yaşandı.

Cemal Arda Ermutlu isimli yarışmacı, altıncı soruya kadar geldi. 50 bin TL’lik baraj sorusunda ise seyirci jokerine başvurdu.

Soruda, Can Yücel’in “Sen miydin o, yalnızlığın mıydı yoksa/ Kör karanlıkta açardık paslı gözlerimizi” dizeleriyle başlayan ünlü şiirinin adı soruldu.

Seyircilerin yüzde 55’i “A- Hüzün Seddi” seçeneğini işaretledi. Ancak doğru cevap “C- Sevgi Duvarı” çıktı. Seyirciyi dinleyip yanlış cevap veren yarışmacı büyük üzüntü yaşadı.

Kim Milyoner Olmak İster'e damga vuran an rüyasında gördüğü gerçek oldu - Resim: 0

Elenen Cemal Arda Ermutlu, “Geçtiğimiz gün bir rüya gördüm. Seyirci joker hakkını kullanıp eleniyordum. Rüyamda gördüğüm gibi oldu” diyerek veda etti. Yarışmacı, 5 bin TL’lik ödülün sahibi oldu.

Bakan Mehmet Şimşek 'dijital dönüşüm süreçlerine hız veriyoruz' diyerek duyurdu
Libya'dan geldi, başarılı ameliyatla sağlığına kavuştu
PFDK'den 4 Süper Lig kulübüne para cezası
Eşiyle görüşmeye kayınpederinin evine gitti! Sonrası çok feci...
Bakan Yerlikaya duyurdu: Kulüp başkanını öldüren zanlı yakalandı
AK Parti yüzünden dinden soğudum diyen Zeynep Oral'a Ahmet Hakan'dan yanıt
Balıkesir'de kamyon kırmızı ışıkta bekleyen araçlara çarptı: 1 ölü 3 yaralı
İsrailli Bakan'dan, Gazze'de 'açlık ve susuzluktan öldürme' planı
İstanbul'da özel harekat desteğiyle kaçak göçmenlere operasyon
ABD'ye ait bir denizaltı ile 7 savaş gemisi Karayipler'e hareket etti
2025 Avrupa Basketbol Şampiyonası'nda sürpriz sonuç
Polonya'da hava gösterisi hazırlığında F-16 kazası
