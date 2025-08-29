Kim Milyoner Olmak İster'e damga vuran an rüyasında gördüğü gerçek oldu

ATV’nin sevilen yarışması Kim Milyoner Olmak İster’de Cemal Arda Ermutlu isimli yarışmacı, seyirci jokerini kullandıktan sonra elendi. “Rüyamda gördüğüm gibi oldu” sözleriyle veda eden yarışmacı, geceye damga vurdu.

ATV’de Oktay Kaynarca’nın sunumuyla ekranlara gelen "Kim Milyoner Olmak İster" programında dikkat çeken performanslar yaşandı.

Cemal Arda Ermutlu isimli yarışmacı, altıncı soruya kadar geldi. 50 bin TL’lik baraj sorusunda ise seyirci jokerine başvurdu.

Soruda, Can Yücel’in “Sen miydin o, yalnızlığın mıydı yoksa/ Kör karanlıkta açardık paslı gözlerimizi” dizeleriyle başlayan ünlü şiirinin adı soruldu.

Seyircilerin yüzde 55’i “A- Hüzün Seddi” seçeneğini işaretledi. Ancak doğru cevap “C- Sevgi Duvarı” çıktı. Seyirciyi dinleyip yanlış cevap veren yarışmacı büyük üzüntü yaşadı.

Elenen Cemal Arda Ermutlu, “Geçtiğimiz gün bir rüya gördüm. Seyirci joker hakkını kullanıp eleniyordum. Rüyamda gördüğüm gibi oldu” diyerek veda etti. Yarışmacı, 5 bin TL’lik ödülün sahibi oldu.