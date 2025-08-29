BIST 11.398
DOLAR 41,15
EURO 48,00
ALTIN 4.512,58
HABER /  EKONOMİ

TMSF, Özel Avcılar Hospital Hastanesini yeniden satışa çıkardı

Anadolu Ajansı
Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu (TMSF), Özel Avcılar Hospital Hastanesi Ticari ve İktisadi Bütünlüğünü kapalı zarf ve açık artırma usullerinin birlikte uygulanması suretiyle satışa çıkardı.

TMSF'nin Özel Avcılar Hospital Hastanesi Ticari ve İktisadi Bütünlüğünün satışına ilişkin ilanı, Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yayımlandı.

Muhammen bedelinin 600 milyon lira olarak belirlendiği ihalede, kapalı zarf ve açık artırma usulleri birlikte uygulanacak. TMSF ilgili bütünlüğü mayıs ayında da 768 milyon 100 bin lira muhammen bedelle satışa sunmuştu.

İhaleye katılabilmek için 60 milyon lira teminat ücreti yatırılması ve 16 Eylül saat 16.00'ya kadar kapalı ve üzeri imzalı zarf içinde teklif verilmesi gerekiyor. Söz konusu ihaleye ilişkin açık artırma ise 17 Eylül saat 11.00'de TMSF'nin İstanbul Esentepe'deki binasında gerçekleştirilecek.

