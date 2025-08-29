Fenerbahçe'de Jose Mourinho dönemi sona erdi! Tazminat detayı

Fenerbahçe Kulübü, teknik direktör Jose Mourinho ile yolların ayrıldığını açıkladı. Portekizli teknik adamın alacağı tazminat belli oldu.

Abone ol

Fenerbahçe'de Portekizli teknik adam Jose Mourinho dönemi bitti. Kulüp ayrılığı, sosyal medyadan yaptığı açıklama ile duyurdu. Yapılan açıklamada, "Profesyonel Futbol A Takımımızın 2024-2025 sezonundan itibaren teknik direktörlük görevini yürüten Jose Mourinho ile yollarımız ayrılmıştır. Kendisine bugüne kadar takımımız için verdiği emekler için teşekkür eder, gelecek kariyerinde başarılar dileriz. Fenerbahçe Spor Kulübü" ifadeleri yer aldı.

Portekizli teknik direktör, Fenerbahçe'de 62 maça çıktı. Jose Mourinho, söz konusu 62 karşılaşmada 37 galibiyet alırken 14 beraberlik elde etti. Mourinho, 11 maçta ise sahadan mağlubiyetle ayrıldı.

Fenerbahçe, Jose Mourinho'ya 15 milyon euroluk bir tazminat ödeyecek.

Yönetime tepki göstermişti

Fenerbahçe, Mourinho yönetiminde son olarak Benfica'ya yenilmiş ve Şampiyonlar Ligi'ne veda etmişti. Mourinho'nun Benfica maçı öncesi yönetime yönelik transfer tepkisi çok konuşulmuştu. Mourinho, "Kulübün, bu iki Benfica maçı için bana daha fazla imkan sağlamak adına ekstra bir çaba sarf ettiğini düşünmüyorum. Eğer Şampiyonlar Ligi benim kulübüm için hayati öneme sahip olsaydı, Feyenoord ile Benfica arasındaki süre zarfında bir şeyler yapılmış olurdu. Feyenoord maçında oynayan aynı oyuncular sahada olacak... Bu iş bittiğinde, ister Avrupa Ligi olsun ister Şampiyonlar Ligi, UEFA listesi için kesin zaman olacak. O zamana kadar bir şey olur mu, bilmiyorum. Yarın ne yapacağımızı söyleyemem ama Benfica ile aynı kadroya sahip değiliz. Teknik direktörün sürprizler yaratmak için kullanabileceği türden bir kadromuz yok. Sürprizler için fazla seçeneğimiz olduğunu düşünmüyorum. Burada hiç kaybetmedim çünkü takımlarım daha iyiydi. Porto, Manchester United... Leiria ile burada oynamadım, kendi sahamda oynadım." demişti.