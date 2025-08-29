BIST 11.367
Tamek yenilenen internet sitesi ile iki ödül kazandı

Tamek, yenilenen internet sitesiyle Stevie International Business Awards ve Muse Creative Awards'ta altın ödül kazandı.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, 70. yılını kutlayan Tamek, yenilenen internet sitesiyle uluslararası arenada iki ödüle layık görüldü.

Stevie International Business Awards'ta, "Web Site Ödülleri" kategorisinde Altın Stevie Ödülü'nü kazanan Tamek, Muse Creative Awards 2025 yarışmasında ise "Website-Food & Beverage" kategorisinde altın ödülün sahibi oldu.

Stevie International Business Awards, küresel ölçekte iş dünyasının en saygın ödül platformlarından biri olarak öne çıkarken, Muse Creative Awards​​​​​​​ ise yaratıcı tasarım, dijital deneyim ve iletişim alanlarında dünyanın en prestijli yarışmalardan biri olarak kabul ediliyor.

