BIST 11.367
DOLAR 41,15
EURO 48,03
ALTIN 4.515,18
HABER /  GÜNCEL

Günlk veriler ortaya koydu! 1 Günde ne kadar elektrik tüketiyoruz?

Günlk veriler ortaya koydu! 1 Günde ne kadar elektrik tüketiyoruz?

Türkiye'de dün günlük bazda 1 milyon 102 bin 387 megavatsaat elektrik üretildi, tüketim ise 1 milyon 100 bin 839 megavatsaat oldu.

Abone ol

Türkiye Elektrik İletim AŞ verilerine göre, saatlik bazda dün en yüksek elektrik tüketimi 51 bin 341 megavatsaatle 15.00’te, en düşük tüketim ise 37 bin 79 megavatsaatle 07.00'de gerçekleşti.

Günlük bazda dün 1 milyon 102 bin 387 megavatsaat elektrik üretildi, tüketim ise 1 milyon 100 bin 839 megavatsaat olarak kayıtlara geçti.

Üretimde ilk sırada yüzde 21,6 ile ithal kömür santralleri yer aldı. Bunu, yüzde 18,7 ile doğal gaz santralleri ve yüzde 16,9 ile rüzgar santralleri izledi.

Türkiye, dün 7 bin 473 megavatsaat elektrik ihracatı, 5 bin 926 megavatsaat elektrik ithalatı yaptı.

ÖNCEKİ HABERLER
İzmir'den esrarengiz haber! 5 gündür aranan kadının cesedi öyle bir yerden çıktı ki...
İzmir'den esrarengiz haber! 5 gündür aranan kadının cesedi öyle bir yerden çıktı ki...
Samsun'da 780 bin liralık dolandırıcılığı önleyen güvenlik görevlisine ödül
Samsun'da 780 bin liralık dolandırıcılığı önleyen güvenlik görevlisine ödül
Özgür Özel'den adaylık sorusuna yanıt: Büyük Taarruz'un emrini veren kişi olmak istiyorum
Özgür Özel'den adaylık sorusuna yanıt: Büyük Taarruz'un emrini veren kişi olmak istiyorum
TMSF, Özel Avcılar Hospital Hastanesini yeniden satışa çıkardı
TMSF, Özel Avcılar Hospital Hastanesini yeniden satışa çıkardı
Bakırköy-Kayaşehir metrosunda arıza! Duraklarda yoğunluk oluştu
Bakırköy-Kayaşehir metrosunda arıza! Duraklarda yoğunluk oluştu
Benzin sonrası motorine zam geliyor! Depoları fulleyin, gece yarısı zamlı fiyat geçerli olacak
Benzin sonrası motorine zam geliyor! Depoları fulleyin, gece yarısı zamlı fiyat geçerli olacak
Kim Milyoner Olmak İster'e damga vuran an rüyasında gördüğü gerçek oldu
Kim Milyoner Olmak İster'e damga vuran an rüyasında gördüğü gerçek oldu
Bakan Mehmet Şimşek 'dijital dönüşüm süreçlerine hız veriyoruz' diyerek duyurdu
Bakan Mehmet Şimşek 'dijital dönüşüm süreçlerine hız veriyoruz' diyerek duyurdu
Libya'dan geldi, başarılı ameliyatla sağlığına kavuştu
Libya'dan geldi, başarılı ameliyatla sağlığına kavuştu
PFDK'den 4 Süper Lig kulübüne para cezası
PFDK'den 4 Süper Lig kulübüne para cezası
Eşiyle görüşmeye kayınpederinin evine gitti! Sonrası çok feci...
Eşiyle görüşmeye kayınpederinin evine gitti! Sonrası çok feci...
Bakan Yerlikaya duyurdu: Kulüp başkanını öldüren zanlı yakalandı
Bakan Yerlikaya duyurdu: Kulüp başkanını öldüren zanlı yakalandı