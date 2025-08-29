BIST 11.367
Anadolu Ajansı
Avcılar Hospital Hastanesi'ni TMSF satıyor! Hastanenin sahibi eski bakan çıkmıştı

Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu (TMSF), Özel Avcılar Hospital Hastanesi'ni yeniden satışa çıkardı. Hastane için istenen fiyat düşürüldü. Hastaneye Yenidoğan Çetesi skandalı sonrasında el konulmuştu. Özel Avcılar Hospital Hastanesi’nin sahibi eski Sağlık Bakanı Mehmet Müezzinoğlu çıkmıştı.

Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu (TMSF), yenidoğan çetesi soruşturmasında adı geçen Özel Avcılar Hospital Hastanesi Ticari ve İktisadi Bütünlüğünü kapalı zarf ve açık artırma usullerinin birlikte uygulanması suretiyle satışa çıkardı.

TMSF'nin Özel Avcılar Hospital Hastanesi Ticari ve İktisadi Bütünlüğünün satışına ilişkin ilanı, Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yayımlandı.

FİYATI DÜŞÜRDÜ
Muhammen bedelinin 600 milyon lira olarak belirlendiği ihalede, kapalı zarf ve açık artırma usulleri birlikte uygulanacak. TMSF ilgili bütünlüğü mayıs ayında da 768 milyon 100 bin lira muhammen bedelle satışa sunmuştu.

AÇIK ARTIRMA 17 EYLÜL'DE
İhaleye katılabilmek için 60 milyon lira teminat ücreti yatırılması ve 16 Eylül saat 16.00'ya kadar kapalı ve üzeri imzalı zarf içinde teklif verilmesi gerekiyor. Söz konusu ihaleye ilişkin açık artırma ise 17 Eylül saat 11.00'de TMSF'nin İstanbul Esentepe'deki binasında gerçekleştirilecek.

HASTANENİN SAHİBİ ESKİ BAKAN

mehmet müezzinoğlu hastanenin sahibiYenidoğan çetesi skandalına karışan Özel Avcılar Hospital Hastanesi’ne TMSF el koymuştu. Hastanenin sahibi eski Sağlık Bakanı Mehmet Müezzinoğlu çıkmıştı. 

