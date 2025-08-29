Altın yatırımcısı bu fırsatı kaçırmasın! İslam Memiş'in gram tahmini olay oldu
Altın fiyatlarında dalgalanma sürüyor. Yeni güne alış ağırlıklı başlayan altının gram fiyatı 4 bin 500 lirayı aşmış durumda.. Elinde altını olan yatırımcı rakamları takip etmeyi sürdürürken Altın ve Para Piyasaları Uzman İslam Memiş yeni tahminleri ile heyecanlandırdı. İşte altın piyasası, ve uzman ismin dikkat çeken değerlendirmeleri...
Altın ne kadar, yükseliş var mı diye merak edenler altın fiyatlarını takip ederken günün ilk rakamları belli oldu. Yeni güne alış ağırlıklı başlayan altının gram fiyatı 4 bin 513 lira seviyesinde bulunuyor.
Çeyrek altın 7 bin 390 liradan, cumhuriyet altını 29 bin 450 liradan satılıyor. Altının onsu ise güne düşüşle başlamasının ardından yüzde 0,2 azalışla 3 bin 412 dolardan işlem görüyor.
Son yıllarda altının düğünlerde takı olmaktan çok, yatırım aracı olarak öne çıktığına dikkat çeken uzmanlar, vatandaşların daha çok gram altın, çeyrek altın ve tam altına yöneldiğini belirtiyor.
En çok tercih edilen
En çok tercih edilenlerden biri de Reşat 5’i bir yerde altın. Fiyatı 150-155 bin lira arasında değişen bu model, hem yatırım hem de takı olarak değerlendiriliyor.