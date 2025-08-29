BIST 11.370
ABD Ankara Büyükçesi Tom Barrack : Üç harfliler benden nefret ediyor

ABD'nin Ankara Büyükelçisi ve Suriye Özel Temsilcisi Tom Barrack 'üç harfliler benden nefret ediyor' dedi. Barrack verdiği özel röportajda Şara'ya destek verip 'İsrail'in niyetine güvenmiyorum' diyerek şaşırttı.

ABD'nin Ankara Büyükelçisi ve Suriye Özel Temsilcisi Tom Barrack, Lübnan asıllı Avustralyalı içerik üreticisi Mario Nevfel'e bölgedeki son gelişmeler hakkında konuştu.

AHMET ŞARA'YA DESTEKLEMELİYİZ
Barrack'ın gündeminde Suriye ve Suriye'nin geleceği de vardı. "Herkesin aklındaki ilk soru şu: Bir Sunni, radikal bir Nusra savaşçısı bölgenin kilit ülkelerinden birinin başına geçiyor. Ona güveniyor musunuz? Ona inanıyor musunuz?" diye konuşan Barrack sözlerini "Kısa cevap: Evet güveniyorum, inanıyorum" diye sürdürdü.

Suriye bir B planı olmadığını söyleyen Barrack "Bu genç adamı, Cumhurbaşkanı Ahmet Şara ve ekibini kaynaklarla ve kapsayıcılıkla desteklemeliyiz" diye ekledi.

ÜÇ HARFLİLER BENDEN NEFRET EDİYOR
Tom Barrack'ın açıklamalarında dikkat çeken noktalardan biriyse Suriye'deki terör örgütleriyle ilgili sözleri oldu. Barrak şu ifadeleri kullandı:

-"Suriye'de PKK ve YPG var. Şu anda üç harfli grupların hepsi benden nefret ediyor. Dolayısıyla onlardan uzak duruyorum".

İSRAİL'İN NİYETİNE GÜVENMİYORUM
Ahmet Şara'nın İsrail'in Suriye'deki niyetleri hakkında neler düşündüğü sorusunaysa Barrack "İsrail'in niyetlerini güvenmiyor. Kimse onların niyetlerine güvenmiyor" diyerek Gazze'deki savaşın Orta Doğu'da büyük bir korku yarattığını belirtti.

