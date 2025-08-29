Prenses Diana'nın 34 yıl sonra çıkarılan zaman kapsülünün içinden çıkanlara inananamayacaksınız
Prenses Diana'nın 1991'de Londra'daki bir çocuk hastanesine gömdüğü zaman kapsülü, alana inşa edilecek yeni kanser merkezi nedeniyle çıkarıldı.
İşçiler içinde cep televizyonu, Kylie Minogue CD'si ve ağaç tohumlarının olduğu kapsülün çıkarılmasına yardım etti.
90'lar ruhunu taşıyan kapsülde güneş enerjisiyle çalışan bir hesap makinesi, İngiliz madeni paralarından oluşan bir koleksiyon, bir dizi geri dönüştürülmüş kağıt ile Avrupa pasaportu bulunuyor.
Kapsüle ayrıca gömüldüğü tarihi göstermek amacıyla o günün Times gazetesinin de konulduğu öğrenildi. O günün gazetesinin ilk sayfasında "İsyancılar yaklaşırken ABD Irak savaş uçaklarının talebini reddetti" ile "Pişmiş etler, Sovyet seçmenleri dışarı çıkardı" gibi haberlerin yer aldığı belirtildi.
1991'de Great Ormond Çocuk Hastanesi'nde çalışan Janet Holmes, kapsülden çıkan şeyler arasında favorisinin cep televizyonu olduğunu söyledi. Jolmes "O zamanlar bu cihaz çok pahalıydı" diye hatırlıyor.