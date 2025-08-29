Hayat Finans ilk kira sertifikası ihracını gerçekleştirdi

Hayat Finans, nitelikli yatırımcılara yönelik ilk kira sertifikası ihracını gerçekleştirdi.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, Hayat Finans, finansal süpermarket yaklaşımıyla ürün yelpazesini zenginleştirmeye ve yenilikçi adımlar atmaya devam ediyor.

Şirketin yüzde 100 iştiraki olan Hayat Varlık Kiralama AŞ tarafından gerçekleştirilen kira sertifikası ihracı, Sermaye Piyasası Kurulunun (SPK) 7 Haziran 2013 tarihli Kira Sertifikaları Tebliği'ne (III-61.1) uygun yapıldı.

Tebliğe göre kira sertifikaları, "her türlü varlık ve hakkın finansmanını sağlamak amacıyla varlık kiralama şirketi tarafından ihraç edilen ve sahiplerinin bu varlık veya haktan elde edilen gelirlerden payları oranında hak sahibi olmalarını sağlayan faizsiz finansman ilkelerine uygun menkul kıymet" olarak tanımlanıyor.

Bu kapsamda, 4-5 Ağustos'ta talep toplaması gerçekleşen kira sertifikası, 6 Ağustos'ta yatırımcıların hesaplarına geçerek işlem görmeye başladı.

Söz konusu menkul kıymetlerin vade tarihi 5 Kasım olarak açıklandı. Kira sertifikaları, Borsa İstanbul'da işlem görüyor ve ikincil piyasalarda alınıp satılabiliyor, ayrıca teminat olarak kullanılabilme özelliğiyle yatırımcılara esneklik sağlıyor.

Şirket, bu adımla katılım bankacılığı ekosisteminde yenilikçi ürün sunarak, profesyonel ve nitelikli yatırımcıların taleplerini karşılamayı hedefliyor.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Hayat Finans Genel Müdürü Galip Karagöz, Türkiye'nin ilk dijital bankası olduklarını aktararak, katılım bankacılığı prensiplerine sadık kalıp kira sertifikası ihracını gerçekleştirmekten mutluluk duyduklarını belirtti.

SPK denetimi altında olan sertifikaların kullanıcılara güvenilir ve şeffaf getiri fırsatı sunduğunu kaydeden Karagöz, "Bankamızın büyüme yolculuğuna da önemli bir katkı sağlayacak. Gelecekte de yeni finansal ürünlerle portföyümüzü geliştirmeye devam edeceğiz." ifadelerini kullandı.