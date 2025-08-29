BIST 11.370
DOLAR 41,15
EURO 48,05
ALTIN 4.508,14
HABER /  GÜNCEL

Öcalan görüşmesi sonrası DEM Parti'den yeni bir aşama gerekli açıklaması

Öcalan görüşmesi sonrası DEM Parti'den yeni bir aşama gerekli açıklaması

DEM Parti heyeti İmralı'ya giderek Abdullah Öcalan ile görüştü. Görüşme sonrası yapılan açıklamada "Demokratik toplum, barış ve entegrasyon sürecin kilit kavramları; adımların ivedilikle atıldığı yeni bir aşama gerekli" denildi.

Abone ol

Halkların Eşitlik ve Demokrasi Partisi (DEM Parti) İmralı heyetinde yer alan Van Milletvekili Pervin Buldan, Urfa Milletvekili Mithat Sancar ve Asrın Hukuk Bürosu avukatı Faik Özgür Erol’dan oluşan heyet, dün PKK lideri Abdullah Öcalan ile görüştü. Yaklaşık üç saati bulan görüşmeye dair bugün bir açıklama geldi.

Görüşmeye dair yapılan açıklama şöyle:

"28 Ağustos 2025 tarihinde İmralı’da Sayın Öcalan’la üç saatlik bir görüşme gerçekleştirdik. Sayın Öcalan son derece sağlıklı ve moralliydi.

Görüşmede, Barış ve Demokratik Toplum sürecinin geçirdiği aşamalara ve gelinen noktaya dair kapsamlı değerlendirmeler yaptı. Yaşadığımız sorunun özel bir cerrahi müdahaleyi gerektirecek derecede kangren olduğunu, süreci bu hassasiyetle yürüterek bugüne getirdiklerini ifade etti. Amacımız, acılı bir sürecin sona erdirilmesi için elimizden geleni yapmaktı, dedi.

Demokratik toplum, barış ve entegrasyonun, bu sürecin üç kilit kavramı olduğunu, bu temelde sonuca ulaşabileceğini belirtti. Bunun için bütün boyutlarda adımların ivedilikle atıldığı yeni bir aşamanın gereğine vurgu yaptı.

Sayın Öcalan, tercihinin her zaman demokratik cumhuriyet ile demokratik toplum temelli bir entegrasyon olduğunu; bu stratejik hamlenin anlaşılması ve sahiplenilmesinin hepimize, tüm Türkiye’ye kazandıracağını belirtti.

Bu tercihin, siyaset ve basın çevrelerinin bir kısmında basitleştirme ya da yok sayma gibi yaklaşımlarla ele alınmasının bu sürece zarar verdiği açıktır.

Halklar arasındaki ebedi dostluğa ve barışa olan büyük inancını da bu vesileyle bir kez daha dile getirdi."

ÖNCEKİ HABERLER
Tazminatı ağızları açıkta bıraktı! Jose Mourinho, Fenerbahçe'den giderken dünyaları kazandı
Tazminatı ağızları açıkta bıraktı! Jose Mourinho, Fenerbahçe'den giderken dünyaları kazandı
Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, memleketinde konuştu
Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, memleketinde konuştu
Adıyaman'da bıçaklı kavga! Yabancı uyruklu şahıs öldü
Adıyaman'da bıçaklı kavga! Yabancı uyruklu şahıs öldü
ABD Başkan Yardımcısı JD Vance, 'hazırım' dedi Trump sözleri dikkat çekti
ABD Başkan Yardımcısı JD Vance, 'hazırım' dedi Trump sözleri dikkat çekti
Hayat Finans ilk kira sertifikası ihracını gerçekleştirdi
Hayat Finans ilk kira sertifikası ihracını gerçekleştirdi
34 ayrı suçtan aranıyordu akrabasının akrabasına ait evin çatısında yakalandı
34 ayrı suçtan aranıyordu akrabasının akrabasına ait evin çatısında yakalandı
ABD Ankara Büyükçesi Tom Barrack : Üç harfliler benden nefret ediyor
ABD Ankara Büyükçesi Tom Barrack : Üç harfliler benden nefret ediyor
Samsung yeni nesil Galaxy AI destekli teknolojilerini 4 Eylül'de görücüye çıkaracak
Samsung yeni nesil Galaxy AI destekli teknolojilerini 4 Eylül'de görücüye çıkaracak
Jose Mourinho gönderildi, Fenerbahçe hisseleri uçuşa geçti
Jose Mourinho gönderildi, Fenerbahçe hisseleri uçuşa geçti
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Gazze çağrısı: Bu facia bütün insanlığın meselesidir
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Gazze çağrısı: Bu facia bütün insanlığın meselesidir
Temmuz ayı işsizlik oranları açıklandı 0.4 puan
Temmuz ayı işsizlik oranları açıklandı 0.4 puan
Avcılar Hospital Hastanesi'ni TMSF satıyor! Hastanenin sahibi eski bakan çıkmıştı
Avcılar Hospital Hastanesi'ni TMSF satıyor! Hastanenin sahibi eski bakan çıkmıştı