İrfan Can Kahveci'nin eşinin paylaşımı yankı uyandırdı

Fenerbahçe'de teknik direktör Jose Mourinho'nun gönderilmesinin ardından takımın önemli isimlerinden İrfan Can Kahveci'nin eşi Gözde Kahveci instagram'dan video paylaştı. Paylaşım kısa sürede büyük yankı uyandırdı.

Fenerbahçe'de teknik direktör Jose Mourinho'nun gönderilmesinin ardından İrfan Can Kahveci'nin eşinden flaş bir paylaşım geldi. Yıldız futbolcunun eşinin paylaşımı sosyal medyada paylaşım rekorları kırdı.

Mourinho döneminde kadroda pek fazla yer alamayan yıldız futbolcu İrfan Can Kahveci'nin takımda mutsuz olduğu bilinirken, yıldız oyuncunun eşi Gözde Kahveci'nin instagram hesabından paylaştığı video olay oldu. Gözde Kahveci'nin attığı videoda çocuğunun gülüyor olması Mourinho'nun gidişiyle ilişkilendirildi ve sosyal medya kullanıcıları tarafından mutlu olduğu şeklinde yorumlandı. Video kısa sürede çok hızlı bir şekilde paylaşım rekoru kırdı.

İrfan Can Kahveci Fenerbahçe formasıyla yeni sezonda çok az süre alırken, yıldız futbolcunun bu karar karşısında epey sinirli olduğu göze çarpıyordu. Milli futbolcu Feyenoord eşleşmesinde toplam 58 dakika süre alırken, Benfica eşleşmesinde toplam 5 dakika sahada kalabildi. Öte yandan Lig maçları olan Göztepe ve Kocaelispor'a karşı 21 dk süre alması gündem oldu.

