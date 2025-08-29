Şota Arveladze, Dünya Kupası elemelerinde oynanacak Gürcistan-Türkiye maçını değerlendirdi

Kasımpaşa'nın Gürcü teknik direktörü Şota Arveladze, son yıllarda Avrupa'nın önemli liglerinde yer alan oyuncularıyla Gürcistan'ın güçlendiğini ve Türkiye maçına hazır olduğunu söyledi.

Abone ol

A Milli Futbol Takımı, 2026 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri E Grubu'ndaki ilk maçında 4 Eylül Perşembe günü saat 19:00'da deplasmanda Gürcistan ile karşı karşıya gelecek.

Türk futbolseverlerin yakından tanıdığı teknik direktör Şota Arveladze, ay-yıldızlıların Gürcistan ile yapacağı maçın öncesinde Kasımpaşa Kemerburgaz Tesisleri'nde AA'nın sorularını yanıtladı.

İki ülkenin daha önce çok fazla karşılaşmadığını belirten Şota, "Futbolcu olduğum dönemde Türkiye ile birkaç hazırlık maçı oynamıştık. Biri Trabzon'da oynanmıştı. Daha sonra Avrupa Şampiyonası'nda iki takım karşılaştı. Bu tür maçlar kolay geçmiyor. 2024 Avrupa Şampiyonası bizim için ilk büyük turnuvaydı. Türkiye için hedefler başkadır. Her ülke Dünya Kupası'na katılmak ister. (Gürcistan) Avrupa Şampiyonası'na gittik, Dünya Kupası'na da gitmek istiyoruz. Elemelerde ilk maçı sahamızda oynayacağız. Son yıllarda Gürcistan Milli Takımı güçlendi. İyi bir oyuncu grubu var, iyi liglerde oynuyorlar. Gürcistan'da herkesin beklentisi iyi bir maç olsun ve kazanalım ama çok zor bir maç olacak. Gürcistan ve Türkiye'nin son durumlarına bakarsak güzel bir maç olmasını bekliyorum." diye konuştu.

2024 Avrupa Şampiyonası'nda oynanan ve Türkiye'nin 3-1 kazandığı müsabakanın hatırlatılması üzerine 52 yaşındaki çalıştırıcı, şunları kaydetti:

"Avrupa Şampiyonası'nda birçok psikolojik etken rol oynadı. Gürcistan'ın şampiyonadaki ilk maçıydı. Yunanistan'ı play-off'ta geçerek tarihimizde ilk kez büyük bir şampiyonaya katıldık. Maça nasıl başlayacağız, ilk 10 dakikasını, 20 dakikasını nasıl oynayacağız, bu düşünceler maçı çok etkiledi. Hemen gol yedik. İkinci golü yedik ama VAR'dan döndü. Sonra maç biraz dengelendi. Daha sonra beraberliği yakaladık. Ama sonuçta kaybettik. İlk maç olduğu için kolay geçmedi. Daha sonra biz de gruptan çıktık. Portekiz'i yendik. Sonra İspanya bizi yendi. Bizim için yeni bir başlangıçtı, o duyguyu yaşadık, o psikolojiyi atlattık, Gürcistan'ın artık hazır olduğunu düşünüyorum."

"Gürcistan'ın 5 büyük ligde oynayan oyuncuları var"

Şota Arveladze, Gürcistan'ın kadrosunda yer alan birçok oyuncunun Avrupa'nın 5 büyük liginde düzenli forma giydiğini aktardı.

"Gürcistan'ın şu an en güçlü tarafı, milli takım kadrosunda düzenli oynayan 16 kişi, son 2-3 senede her sezon en az 40 maç oynuyor." diyen Şota, "Bizim zamanımızda milli takımda oynayan oyuncular takımsızdı. Kaliteli bir oyuncu, mayısta takımdan ayrılıyor ve 1-2 ay takım bulamasa da eylülde oynanan milli maça çağrılıyordu. Şimdi Gürcü oyuncular, 5 büyük ligde, İngiltere, İtalya, İspanya, Almanya ve Fransa'da büyük takımlarda oynuyor. Sakatlık yaşamadan geçirmeleri önemli. 16-17 oyuncunun düzenli oynaması çok önemli. Bu kadro 2-3 senedir birlikte oynuyor. Başka oyuncular da transfer olmaya devam ediyor. Son olarak iki oyuncumuz daha İngiltere'ye gitti. Böyle olunca da Gürcistan güçleniyor." değerlendirmesinde bulundu.

Son dönemde gruptaki diğer rakipleri İspanya ile birçok defa karşılaştıklarını da anlatan Şota, "İspanya hiç peşimizi bırakmıyor. Gidiyor, geliyor hep İspanya. Benim zamanımda da hep böyleydi. Almanya, Fransa, İspanya ve İngiltere peşimizi bizim zamanımızda da bırakmazdı. (Gülerek) Kardeşim git ya başka yerde oyna." şeklinde konuştu.

Grupta en büyük favorinin İspanya olduğunu dile getiren Şota Arveladze, "İspanya'nın şansı yok dersem doğru mu olur, en büyük favori. Bizim için iyi başlangıç çok önemli. Şans çok önemli. Bu futbol, biz bu performansı gösterdik. İkinci play-off'a da kalabiliyor. Bulgaristan'ı kimse konuşmuyor ama Sofya'ya gidip kazanmak da kolay iş değil. Heyecanlı bir grup." ifadelerini kullandı.

"Kvaratskhelia, tek başına herkesi yenebilir"

Şota Arveladze, Fransız ekibi Paris Saint-Germain'in formasını giyen Khvicha Kvaratskhelia'dan övgü dolu sözlerle bahsetti.

Gürcistan'da çok özel oyuncuların bulunduğunun altını çizen Şota, konuşmasına şu sözlerle devam etti:

"Khvicha Kvaratskhelia, tek başına herkesi yenebilir. Bunu her gün gösteriyor. Ballon d'Or adaylarında ilk 5'e giriyor. Onun formda olması çok önemli. Bir hareketiyle maçı kazandırabiliyor. Giorgi Mamardashvili de Liverpool'da ama bakınca Türkiye'nin kalecisi (Altay Bayındır) de Manchester United'da oynuyor. Bir diğeri de (Arda Güler) Real Madrid'de oynuyor."

Khvicha Kvaratskhelia'nın yaşına göre gösterdiği performansın çok önemli olduğunu dile getiren Şota, "Bu yaşta böyle oynamak çok zor. Oyunu böyle okumak, oyunu böyle görmek için seneler lazım ama çocuk inanılmaz doğru futbol oynuyor. Sadece çalım atmak, gol atmak ve asist yapmaktan bahsetmiyorum. İtalya'nın en iyi oyuncusu seçildi, yılın golü onun. Fransa'ya gitti, takımındaki rakiplerine bakın, hep bu çocuk oynuyor. Şampiyonlar Ligi'ni kazandı. Finalde gol atıyor, asistler yapıyor. Çok güçlü, çok çabuk, inanılmaz teknik. Bunu çabuk yapmak kolay değil. Top kaybetmiyor. Bir de hep doğru oynuyor. Ekstra, gereksiz dokunuşu görmüyorum. Onu seyrederken içimden 'Buna ver' diyorum, zaten hemen pasını veriyor, daha iyisini yapıyor. Maçın içinde bu kadar doğru oynamak kolay değil." ifadelerini kullandı.

Şota Arveladze, Gürcistan'da beğendiği diğer oyuncuları ise "Georges Mikautadze, inanılmaz bir oyuncu. Giorgi Mamardashvili, Liverpool'un kalecisi. Giorgi Kochorashvili, en iyi orta saha seçildi. Chakvetadze, İngiltere'de oynuyor. Kiteishvili çok beğendiğim 6-8 numara, Sturm Graz'da kaptan. Zuriko Davitashvili de var, Saint-Etienne'de oynuyor, adı Beşiktaş ile de anıldı. O da geçen sene önemli istatistiklere imza attı. İyi takım." sözleriyle anlattı.

"Gürcistan maçı kazansın istiyorum"

Şota Arveladze, ülkesi Gürcistan'ın Türkiye ile oynanacak maçta galip gelmesini istediğini ifade etti.

Türkiye'nin birçok pozisyonda alternatifli bir oyuncu havuzuna sahip olduğunu aktaran Şota, konuşmasını şu sözlerle sürdürdü:

"Kafamda maçı oynamak istemiyorum. Gürcistan maçı kazansın istiyorum. Zor olduğunu da görüyorum. Türkiye, bizi acaba nasıl bir formda yakalayacak? Türkiye'de oyuncu çok. Kanat, defans, orta sahada birçok seçenek var. Bizde bu kadar seçenek yok ama 16 oyuncumuz takımlarında istikrarlı oynuyor."

Şota, Türkiye'nin oyuncu kalitesinin önemine değinerek, "Bir sistemi oturtmak, organize olmak, tecrübe çok önemli. Juventus, Real Madrid, Manchester United bunların yanında, Galatasaray ve Fenerbahçe'de oynamak da az iş değil. Onun için çok zor maç olacak. Hakan Çalhanoğlu, Arda Güler aklıma geliyor. Arda ve Hakan'ın bir dokunuşuyla maçlar değişiyor. Arda Güler'in gidişatı çok iyi. Çabuk gelişen bir Arda var. Yetenekliydi, Real Madrid'de yıldız oldu. Her şey onun elinde." değerlendirmesinde bulundu.

"Taraftarlar, yeni jenerasyon olan bu oyuncuları çok seviyor"

Şota, Gürcistan'da geçmişe göre taraftar profillerinin çok fazla değişime uğradığını aktardı.

Gürcü teknik direktör, konuşmasını şu sözlerle tamamladı:

"Benim zamanımda taraftar, her maçı kazanmamızı istiyordu. Belki bu geçmişten gelen bir şey, çünkü Sovyetler zamanında Gürcü futbolu çok ünlüydü. Fransa'ya, Almanya'ya karşı bile her maçta beklenti çoktu. Bu artık değişmeye başladı. Taraftarlar, yeni jenerasyon olan bu oyuncuları çok seviyor. Artık kazanamadıkları maçlarda da alkışlıyorlar. Eskiden taraftarların mükemmelliyetçi bir tavrı vardı. Şimdi 'Bizim iyi bir takımımız var, biz beraber oynuyoruz, kazanırız da kaybederiz de ama bu çocukları severiz' düşüncesi var. İspanya'ya içeride 7-1 mağlup olduk, rakibimiz dünya ve Avrupa şampiyonuydu, taraftar takımı alkışladı. Gürcistan taraftarı ateşli ve mağlup olurken bile bunu gösterebiliyor. Ben 7-1 mağlup olsaydım, eve gidemezdim."