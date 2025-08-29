BIST 11.337
Niğde'den korkunç haber! Kayıp mühendisin cesedi buzdolabından çıktı

Anadolu Ajansı
Anadolu Ajansı
NİĞDE Altunhisar ilçesinden gelen haber tüyler ürpertici. Yakınlarının kayıp ihbarında bulunduğu 55 yaşındaki jeoloji mühendisi Tekin Atılgan'ın cesedi yol kenarına bırakılan dondurma buzdolabının içinde bulundu. 2 çocuk babası olan mühendisi müdürünün öldürdüğü iddia ediliyor. Katil zanlısı olan müdür kaçtığı Kayseri'de yakalandı. Tekin Atılgan kamudan emekli olunca özel bir dondurma firmasında çalışmaya başlamış.

Aksaray'da 17 Ağustos'tan beri haber alınamayan jeoloji mühendisi Tekin Atılgan'ın yakınları kayıp ihbarında bulundu. İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekipleri yaptıkları araştırmalarda, Tekin Atılgan'ın otomobilini terk edilmiş halde buldu. Niğde'de yayın yapan Yenigün Gazetesi'nden Avni Kuru'nun haberine göre soruşturmayı derinleştiren polis, Tekin Atılgan'ın çalıştığı dondurma fabrikasına gitti. 

ÇALIŞTIĞI FABRİKADAN ÇIKAN ARAÇ
Tekin Atılgan'ın çalıştığı dondurma fabrikası ve çevresindeki kameraları inceleyen ekipler, mühendisin kaybolduğu gün dondurma fabrikasından çıkan bir aracı tespit etti. Fabrikada çalışan müdüre ait olan aracın o gün Niğde'nin Altunhisar ilçesi istikametine gittiği belirlendi. 

DONDURMA BUZDOLABINI KONMUŞ
Aracın izini süren ekipler, Altunhisar’ın İt Deresi mevkisinde yol kenarına bırakılan dondurma buzdolabının içinde bir ceset buldu. Yapılan incelemede cesedin Aksaray’dan kaybolan 2 çocuk babası jeoloji mühendisi Tekin Atılgan'a ait olduğu belirlendi.

Niğde'den korkunç haber! Kayıp mühendisin cesedi buzdolabından çıktı - Resim: 0
Jeoloji mühendisi olan Tekin Atılgan'ın babası, oğlunun bulunması için medyadan yardım istemişti. Tekin Atılgan emekli olunca dondurma fabrikasında çalışmaya başlamış. Görüştüğü son kişi de müdürü olmuş. 

KATİLİ MÜDÜRÜ ÇIKTI

Tekin Atılgan’ın yapılan ilk otopsisinde tabancayla vurularak öldürüldüğü ortaya çıktı. Polis ekipleri, cesedin taşındığı aracın Tekin Atılgan ile aynı iş yerinde çalışan ve onun müdürü olan Y.C.K.’ye ait olduğunu belirledi.

KAYSERİ'DE YAKALANDI
Cinayeti işlediği değerlendirilen şüpheli, kaçtığı Kayseri’de yakalanarak gözaltına alındı. 27 yaşındaki Y.C.K., işlemler için Aksaray Emniyet Müdürlüğü’ne götürüldü. 

DONDURMA BUZDOLABINA KOYMUŞ
Katil zanlısı müdür, Tekin Atılgan'ın cesedini koyduğu dondurma buzdolabının üzerindeki marka logolarını da boyamış. Tekin Atılgan’ın, Aksaray’da bir devlet kurumundan emekli olduktan sonra özel bir dondurma fabrikasında çalışmaya başladığı öğrenildi. 

İŞTEN ÇIKARILMIŞ O GÜN DE... 
İddialara göre Tekin Atılgan işten çıkarılmış. Kaybolduğu gün de bu durumu görüşmek için çalıştığı işyerine, müdürüyle görüşmeye gitmiş. Tekin Atılgan'dan o günden sonra bir daha haber alınamamıştı. 

(Kaynak : Yenigün Gazetesi -Avni Kuru)

